الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

أشرف صبحي يوجه بفتح مراكز الشباب مجانًا احتفالا بيوم الشهيد وذكرى العاشر من رمضان

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب فى جميع المحافظات مجانًا أمام الجمهور والشباب، بدءًا من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، وذلك في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد، تقديرًا لتضحيات أبطال مصر  الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وكذلك احتفالا بذكرى انتصارات مصر فى العاشر من رمضان

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها مراكز الشباب في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة تخلّد بطولات أبناء مصر.

وتشهد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية العديد من الفعاليات، منها ندوات تثقيفية حول بطولات القوات المسلحة، وعروض فنية وثقافية، إلى جانب أنشطة رياضية متنوعة، وذلك تخليدًا لذكرى الشهداء الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والتضحية.

 

 

أشرف صبحي يوجه بحل مشكلات مراكز الشباب بدمياط

فيما أوفد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لجنة برئاسة الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب إلى محافظة دمياط، حيث عقدت لقاء مع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لبحث سبل إنهاء عدد من الملفات والمشروعات الشبابية العالقة بالمحافظة

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا، أبرزها تخصيص قطعة أرض مماثلة لمعسكر جمعية الكشافة البحرية، نظرًا لتطوير المنطقة، وذلك بحضور محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث تم التصديق على الأرض الجديدة وإنهاء الموقف بشكل كامل، بما يحقق الاستفادة المثلى لشباب الكشافة ويدعم أنشطتهم.

في هذا السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف الجهود  لحل جميع المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بمحافظة دمياط، ومنها إنشاء أسوار لعدد من المراكز، وتحويل مركز شباب دمياط الجديدة إلى مركز تنمية شبابية، إضافة إلى رفع كفاءة الصالة المغطاة بدمياط، لتوفير بنية تحتية متطورة تخدم شباب المحافظة.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وشدد صبحي أن الوزارة مستمرة في تذليل أي عقبات تعترض تنفيذ المشروعات الشبابية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء جيل قادر على القيادة والإبداع في مختلف المجالات.

وأضاف أشرف صبحي أن هذه المرة هي الأولى التي تستضيف مصر  هذه البطولة الكبري  وأيضًا داخل  القارة الأفريقية  ، والتي تعد الأكبر في رياضة رفع الأثقال البارالمبي، والذي يدل  علي  الثقة  الكبيرة التي توليها اللجنة البارالمبية الدولية لمصر لما تملكه من منشآت رياضية  تم انشائها او تم تطويرها لتضاهي المنشآت الرياضية العالمية في كبري دول العالم والتي أهلت مصر لتنظيم  واستضافة كبري البطولات والفاعليات الرياضية الدولية.

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