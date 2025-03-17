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رياضة

سامي قمصان يتسلم تقريرا فنيا عن إنبي قبل مواجهة كأس عاصمة مصر

سامي قمصان
سامي قمصان

 تسلم سامي قمصان المدرب العامل للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريرا فنيا شاملا عن فريق إنبي استعداد للمواجهة المقرر أن تجمع بين الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. 

ويقود سامي قمصان الأهلي أمام إنبي الخميس القمبل، وذلك بسبب غياب مارسيل كولر مدرب الفريق لسفره إلي سويسرا لقضاء  فترة إجازته.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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