أسباب انتصار المسلمين يوم بدر رغم قلة عددهم وعدتهم؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن المولى (عز وجل) أكرم المؤمنين يوم بدر بنصر من عنده على قلّة عددهم وعدتهم بالقياس إلى أعدائهم، يقول الحق سبحانه: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ".

وزير الأوقاف السابق يوضح أسباب انتصار المسلمين يوم بدر رغم قلة عددهم وعدتهم ؟



وأشار إلي أن نزول الملائكة إنما كان بأمر الله عز وجل لتثبيت المؤمنين وبث الطمأنينة في قلوبهم، فإذا كنا مع الله بحق وصدق كان الله معنا بعونه وتأييد وينصره بما نعلم من جنده وما لا نعلم، وإذا حدنا عن منهجه وشرعته وكلنا إلى أنفسنا، ونزع من قلوب أعدائنا المهابة منا وألقى الوهن في قلوبنا لبعدنا عنه، ومخالفتنا لأوامره، وعدم طاعتنا له، أو تقصيرنا في الأخذ بالأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها من إعداد أنفسنا بكل ما يتضمنه الإعداد من معان إيمانية وعسكرية واقتصادية، حيث أمرنا سبحانه وتعالى بذلك فقال: "وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ".

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن النصر يوم بدر كان من عند الله (عز وجل) وبتوفيقه، حيث يقول سبحانه: ” إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ"، ويقول الحق سبحانه: "فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى"، ويقول سبحانه: "إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ"، فكلمة "مردفين" هنا تعني متتابعين، وكل خبراء الحروب الحديثة يقولون: إن خطوط الإمداد لا تُدفع دفعة واحدة بل على دفعات متتابعة، حتى تأخذ كل مجموعة مكانها من القتال، وكأن القرآن يلفت أنظارنا إلى شيء من التخطيط العسكري الدقيق، وفي قوله سبحانه: "وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ" كان من حكمة الله وفضله أن يُلقي عليهم السكينة والهدوء والثبات والنوم حتى تستريح أجسادهم وتهدأ قلوبهم فلاقوا العدو بكامل قوتهم النفسية والبدنية.

ونؤكد أن الأخذ بالأسباب وصدق النية وحسن التوجه إلى الله (عز وجل) والاستعانة به أهم أسباب النصر، وهو ما تحقق للمسلمين يوم بدر من صدق التوجه إلى الله عز وجل والأخذ بأقصى ما أتيح لهم من أسباب.

وتابع: "فمهما أعددت من قوة ومهما كانت قوتك إياك أن تتخلى عن أسباب السماء معتمدًا على أسباب الأرض وحدها، فعندما دخل المسلمين يوم حنين شيء من الإعجاب فكثرتهم والركون إليها دارت الدائرة عليهم في بدء الأمر حتى كان تثبيت الله لهم، فعلينا أن نأخذ بالأسباب مدركين أن الأسباب لا تعمل بذاتها وإنما تعمل بإعمال الله لها، "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" فإذا كنت مع الله كن مطمئنَا، فإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك وبمن معك".

والقول الفصل في قوله تعالى: "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ"، ويقول سبحانه: "وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ".

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