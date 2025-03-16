الأحد 16 مارس 2025
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دين ودنيا

ما فضل قيام الليل بالعشر الأواخر من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، فيتو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن من أهم خصائص شهر رمضان الفضيل التي تجمع الناس قيام الليل، بدءًا بصلاة التراويح وانتهاء بالتهجد، مع الحرص على أداء الفرائض في أوقاتها، وهو أحد أهم موجبات المغفرة في هذا الشهر الفضيل، وقال (صلى الله عليه وسلم): "مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم ذنبه" (صحيح البخاري)، بل إن الله (عز وجل) جعل هذا الفضل كاملا لمن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، فقال (صلى الله عليه وسلم): " مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"(صحيح البخاري).

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وأشار إلي أن في بيان شرف قيام الليل، والثناء على أهله، وبيان عظيم شأنهم وشرف عملهم، يقول الحق (سبحانه وتعالى): " أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ"(الزمر: 9)، ويقول تعالى: "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"(الذاريات: 15 – 19)، ويقول سبحانه: "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ" (السجدة: 16 – 18).

 الأحاديث الواردة في فضل قيام الليل


وأوضح أن من الأحاديث الواردة في فضل قيام الليل: ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ"(صحيح مسلم)، وعن جابر(رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول:" إنَّ في اللَّيْلِ لَسَاعَةً لا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله خَيْرًا مِن أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ، وَذلكَ كُلَّ لَيْلَةٍ" (صحيح مسلم).
 

وأضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” أنه إذا كان لقيام الليل بصفة عامة هذه المكانة وتلك المنزل فإن الأجر والثواب في شهر رمضان يكون أضعافا مضاعفة ولا سيما في العشر الأواخر والتي بها ليلة القدر درة تاج ليالي الدهر.

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