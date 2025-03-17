الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

منظمات إسرائيلية تستعد لاحتجاجات ضخمة ضد إقالة رئيس الشاباك

رئيس الشاباك، فيتو
رئيس الشاباك، فيتو

 قررت منظمات إسرائيلية تنظيم احتجاجات بالقدس الأربعاء المقبل تنديدا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

 

منظمات إسرائيلية تستعد  لاحتجاجات ضخمة ضد إقالة رئيس الشاباك

 ووفق قناة "مكان" العبرية: "في ظل هذا التصعيد، يدرس مقربون من نتنياهو تقديم موعد جلسة الحكومة المقررة لمناقشة إقالة رئيس الشاباك".

وأضافت القناة العبرية: "للمرة الأولى منذ أحداث 7 أكتوبر، اجتمع نحو 100 من قادة الحراك الاحتجاجي في إسرائيل وقرروا إطلاق مظاهرة غير مسبوقة في القدس تعبيرا عن رفضهم لقرار الإقالة وستنطلق المسيرة الاحتجاجية من "موتسا" الساعة 8:00 صباحا الأربعاء المقبل، وصولا إلى مقر الحكومة حيث سيبقى المحتجون معتصمين حتى انتهاء الجلسة".

وأشارت إلى أنه بعد ذلك، سيتوجه المتظاهرون في مسيرة حاشدة من مقر الحكومة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، حيث سيقيمون اعتصاما مفتوحا.

وفي هذا السياق، قال عيران شفارتس، المدير التنفيذي لمنظمة "حرية في بلادنا": "لن نسمح للحكومة بتمرير أجندتها التي تهدف إلى تدمير إسرائيل بالكامل، الاحتجاج هو صوت الشعب في مواجهة النظام، الأغلبية تدرك أن القضية المطروحة ليست فقط مستقبل الائتلاف الحاكم، بل مستقبل الدولة نفسها، الآلاف سينضمون إلينا للمطالبة بالحفاظ على الديمقراطية".

وأشار شفارتس إلى أن إقالة رئيس "الشاباك" "في الوقت الذي كان يحقق خلاله في قضايا تحيط برئيس الوزراء "ليست فقط غير شرعية بل غير قانونية" وفقا لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة.

من جهتها أفادت القناة "12" العبرية اليوم الاثنين بأن "مستوطنين تظاهروا ضد نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب وطالبوه بالإعلان أنه "غير قادر على أداء مهامه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إقالة رئيس الشاباك بنيامين نتنياهو جهاز الأمن العام الشاباك

مواد متعلقة

طبول الحرب تدق في الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي.. رئيس الشاباك يرفض قرار نتنياهو بإقالته.. يستنكر تصريحات رئيس الوزراء بانعدام الثقة بينهما.. ويحمله مسئولية الاخفاقات والهزائم

صحيفة إسرائيلية: مقربون من نتنياهو يدرسون تقديم موعد اجتماع الحكومة لإقالة رئيس الشاباك

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية