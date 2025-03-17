الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

شخص خطط للتخلص من حياته لكن سبقه قدره ومات بحادث، هل يحاسب؟ علي جمعة يرد (فيديو)

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية التخلص من الحياة والانتحار، وفكرة القتل الرحيم. 
 وقال الدكتور علي جمعة: أرسل الله الرسل، فوجدوا أن مقاصد المكلفين خمسة، وهي: حفظ النفس والعقل والدين، وما نسميه بـ"كرامة الإنسان"، وكانوا يسمونه "العِرض"، والمال، وكانوا يسمونه "المِلك".. وهذه هي مقاصد الشريعة، كل شريعة.


 وأضاف: أمرنا الله أن نحافظ على النفس.. عندما نحافظ على النفس.. حرَّم علينا الانتحار، والقتل، والفساد في الأرض.

 

الإنسان بنيانُ الرب

وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "الإنسان بنيانُ الرب، ملعونٌ من هدمَه".. فمن تسلط على الإنسان بالقتل كما نراه من الصهاينة فيما يفعلون في أهل غزة من إخواننا ويفعلونه في كل البشر، فهو ملعونٌ عند الله؛ لأنه يهدم الإنسان، بنيانَ الربُّ.
 وأوضح: بنى الرب هذا الإنسان، وهذا مجرمٌ يهدمه، فمصيبته كبيرة، وإثمُه عظيمٌ عند الله.. والظلم ظلماتٌ يوم القيامة. نهانا الله، سبحانه وتعالى، عن الانتحار، وأن يُنهي أحدُنا حياته، لأنَّ هذا فيه هدمٌ للبنيان، وفيه لعنٌ من الله.

نية الانتحار

وسألت فتاة: لو مثلا شخص كان ناوي ينتحر، فركب سيارة، وفي الطريق عمل حادثة ومات؟
 وأجاب جمعة: ده عامل زي كلام الحكماء: لو صبر القاتل على المقتول كان مات وحده.. القاتل ذهب ليقتل، عامدا متعمدا، قاصدا، مترصدا، فقُتل.. الساعة 11 بالضبط.. أجله الساعة 11.. ولو أن هذا القاتل المغفل انتظر للساعة 11، كان مات لوحده.. سبحان الله.. أنا كنت ناوي أقتله لكن حال الله بيني وبين هذا.. إذن الله، سبحانه وتعالى، لا يحاسبنا فيما حدثنا به أنفسنا: "إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها". هنا نرجع إلى كلام أعمق للفقهاء.. يقولون: 
"مراتب القصد خمسٌ: هاجسٌ ذكروا.. فخاطر فحديث النفس، فاستمع
يليه همٌّ فعزم، كلها رُفعت.. سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع".
 هذان البيتان معناهما: أن الإنسان القصد بتاعه مرتب 5 درجات.. الدرجة الأولى: أن أغمض عيني وألاقي زجاجة خمر ماشية، اسمه هاجس.. وبعد قليل زجاجة الخمر ثبتت.. الصورة بتاعتها مش راضية تمشي، ده اسمه خاطر.. وبعدين أقول لنفسي: أنا عمري ما شربت خمر ما تيجي أجرب؟.. حديث نفس.. قلت: لا ده حرام، معلش مرة واحدة وبعدين أتوب.. قلت: لا ما يصحش.. حديث نفس، رايح جاي.. المرة اللي بعدها: نفسي أجرب.. بدأت نفسي تميل للمعصية، كلها الأربع درجات من القصد ده، رفعت.. قلت لا هاشرب يعني هاشرب، دي نية، تحولت من الهم إلى النية.. النية فقط هايتحاسب عليها.

مرحلة النية

ونرجع للسؤال: واحد ركب العربية، وساقها على أنه رايح ينتحر.. عمل حادثة، ومات قبل ما ينتحر.. ده هيبقى مؤاخذ، هل ربنا هايحاسبه على النية السودا بتاعته، وللا لأ؟

فتاة تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ وعلي جمعة: لو مكتوب باللون الأحمر ممكن

طفل يسأل: هل ربنا ممكن يموت؟.. وعلي جمعة يرد: ده سؤال غلط وما ينفعش نسأله


وقال علي جمعة: نعم لأنها وصلت لمرحلة النية.. يعني ينزل وياخد العربية علشان يروح يروح يرمي روحه من جبل المقطم.. يبقى خلاص ده ناوي، وعزم، فالعزم المؤكد يؤاخذ عليه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق برنامج نور الدين والدنيا

مواد متعلقة

طالبة تسأل: ليه ربنا سايبنا نعمل حاجات غلط، وبعدين هيحاسبنا عليها؟ علي جمعة يرد (فيديو)

علي جمعة: ربنا خلق لكل واحد من البشر فلاشة يتحاسب بيها

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية