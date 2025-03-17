شخص خطط للتخلص من حياته لكن سبقه قدره ومات بحادث، هل يحاسب؟ علي جمعة يرد (فيديو)

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن قضية التخلص من الحياة والانتحار، وفكرة القتل الرحيم.

وقال الدكتور علي جمعة: أرسل الله الرسل، فوجدوا أن مقاصد المكلفين خمسة، وهي: حفظ النفس والعقل والدين، وما نسميه بـ"كرامة الإنسان"، وكانوا يسمونه "العِرض"، والمال، وكانوا يسمونه "المِلك".. وهذه هي مقاصد الشريعة، كل شريعة.



وأضاف: أمرنا الله أن نحافظ على النفس.. عندما نحافظ على النفس.. حرَّم علينا الانتحار، والقتل، والفساد في الأرض.

الإنسان بنيانُ الرب

وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "الإنسان بنيانُ الرب، ملعونٌ من هدمَه".. فمن تسلط على الإنسان بالقتل كما نراه من الصهاينة فيما يفعلون في أهل غزة من إخواننا ويفعلونه في كل البشر، فهو ملعونٌ عند الله؛ لأنه يهدم الإنسان، بنيانَ الربُّ.

وأوضح: بنى الرب هذا الإنسان، وهذا مجرمٌ يهدمه، فمصيبته كبيرة، وإثمُه عظيمٌ عند الله.. والظلم ظلماتٌ يوم القيامة. نهانا الله، سبحانه وتعالى، عن الانتحار، وأن يُنهي أحدُنا حياته، لأنَّ هذا فيه هدمٌ للبنيان، وفيه لعنٌ من الله.

نية الانتحار

وسألت فتاة: لو مثلا شخص كان ناوي ينتحر، فركب سيارة، وفي الطريق عمل حادثة ومات؟

وأجاب جمعة: ده عامل زي كلام الحكماء: لو صبر القاتل على المقتول كان مات وحده.. القاتل ذهب ليقتل، عامدا متعمدا، قاصدا، مترصدا، فقُتل.. الساعة 11 بالضبط.. أجله الساعة 11.. ولو أن هذا القاتل المغفل انتظر للساعة 11، كان مات لوحده.. سبحان الله.. أنا كنت ناوي أقتله لكن حال الله بيني وبين هذا.. إذن الله، سبحانه وتعالى، لا يحاسبنا فيما حدثنا به أنفسنا: "إن الله تجاوز عن أمتي فيما حدثت به أنفسها". هنا نرجع إلى كلام أعمق للفقهاء.. يقولون:

"مراتب القصد خمسٌ: هاجسٌ ذكروا.. فخاطر فحديث النفس، فاستمع

يليه همٌّ فعزم، كلها رُفعت.. سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع".

هذان البيتان معناهما: أن الإنسان القصد بتاعه مرتب 5 درجات.. الدرجة الأولى: أن أغمض عيني وألاقي زجاجة خمر ماشية، اسمه هاجس.. وبعد قليل زجاجة الخمر ثبتت.. الصورة بتاعتها مش راضية تمشي، ده اسمه خاطر.. وبعدين أقول لنفسي: أنا عمري ما شربت خمر ما تيجي أجرب؟.. حديث نفس.. قلت: لا ده حرام، معلش مرة واحدة وبعدين أتوب.. قلت: لا ما يصحش.. حديث نفس، رايح جاي.. المرة اللي بعدها: نفسي أجرب.. بدأت نفسي تميل للمعصية، كلها الأربع درجات من القصد ده، رفعت.. قلت لا هاشرب يعني هاشرب، دي نية، تحولت من الهم إلى النية.. النية فقط هايتحاسب عليها.

مرحلة النية

ونرجع للسؤال: واحد ركب العربية، وساقها على أنه رايح ينتحر.. عمل حادثة، ومات قبل ما ينتحر.. ده هيبقى مؤاخذ، هل ربنا هايحاسبه على النية السودا بتاعته، وللا لأ؟



وقال علي جمعة: نعم لأنها وصلت لمرحلة النية.. يعني ينزل وياخد العربية علشان يروح يروح يرمي روحه من جبل المقطم.. يبقى خلاص ده ناوي، وعزم، فالعزم المؤكد يؤاخذ عليه.



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