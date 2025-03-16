شاب يسأل: ليه ربنا معملش زوجة وعيلة؟! وعلي جمعة يقدم إجابة تفصيلية

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحوار حول قضية التسيير والتخيير.

وقال الدكتور علي جمعة: نعالج هذه المسألة المهمة، هل مسير أو مخير؟ مسألة حيرت العقل البشري.. ولكن هذا العقل البشري يجب أن يدرك أن الله، سبحانه وتعالى، في اللا زمان واللا مكان.. لا أشخاص ولا أحوال، وأن الرب رب وأن العبد عبد، وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق.

وقال جمعة: يوسف قل يا يوسف.

ليه ربنا اختار أن يعيش لوحده؟!

فسأل يوسف: ليه ربنا اختار أن يعيش لوحده؟! ما عملش لنفسه زوجة عشان يكون عنده عيلة؟!

وأجاب الدكتور علي جمعة: لأنه ليس كمثله شيء.. الله، سبحانه وتعالى، هو موجود لا مثيل له.. ليس كمثله شيء.. الله، سبحانه وتعالى، فريدٌ ولذلك فهو واحدٌ.. وحيد.. لو أنشأ زوجة تكون الزوجة دي مخلوقة فلا تليق بجلاله.. إذن لماذا هو فردٌ، واحدٌ، أحدٌ، صمدٌ، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد؟. لأنه متفرد.

وأضاف: لو تخيلنا أن الله، سبحانه وتعالى، جعل لنفسه زوجة.. هذه الزوجة معناها تكون على مستواه.. إذن فهناك زمن، لكنه لمَّا خلق الخلق، الخلق ليس على مستواه.. هذا الاحتمال غير وارد؛ لأن الله واحدٌ أحدٌ، لا مثيل له، ولا شبيه له، ولا أحد.. كفوا أحد.. لن تجد أحدا يكافئُه، ولم تكن له صاحبة ولا ولد.. لماذا؟ لأنه واحدٌ أحد.. لو كانت هناك آلهةٌ إلا الله سبحانه وتعالى، لفسدت الأرض والسماء: "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا".. فربنا جاوب على كل هذه الاسئلة اجابات منطقية واضحة ما نقدرش نقول إنها ليست كاملة، إلا أنه رغبتي..

أنا بقى عايز لربنا زوجة مثلا.. طيب هو مين اللي بيتحكم في التاني؟! إنت اللي بتتحكم في ربنا وللا ربنا هو اللي خلقك وبيتحكم فيك؟!. هو مين اللي محتاج للتاني؟! ربنا محتاج لك في حاجة ما هوش محتاج لك في حاجة، ولذلك ما سألكش حاجة.. ده طلب منك إنت اللي محتاجني، وطول النهار: أنا عايز، أنا عايز، ونقعد ندعي ونعيط، ونطلب منه سبحانه وتعالى.

يبقى إذن لا يمكن أن يكون لله لا ولد ولا عائلة ولا زوجة لأنه ليس كمثله شيء.. إنه واحد أحد.. مش هيتكرر.. ولأنه لا وجود للزمن ولا للمكان حوله.

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