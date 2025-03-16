فتاة تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ وعلي جمعة: لو مكتوب باللون الأحمر ممكن

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحوار حول قضية التسيير والتخيير.

وقال الدكتور علي جمعة: نعالج هذه المسألة المهمة، هل مسير أو مخير؟ مسألة حيرت العقل البشري.. ولكن هذا العقل البشري يجب أن يدرك أن الله، سبحانه وتعالى، في اللا زمان واللا مكان.. لا أشخاص ولا أحوال، وأن الرب رب وأن العبد عبد، وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق.

ليس كمثله شيء

وأوضح: خلق الله، سبحانه وتعالى، العالم كله، وهذا الكون خارجا عنه، مفارقا له.. الله ليس حالًّا في هذا العالم.. ليس كمثله شيء.

وأضاف أن الله، سبحانه وتعالى، واحد أحد، فرد صمد.. لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.. ليس هناك أحد يشابهه.. لا شبيه له، ولا مثيل له.. ولذلك فالكون فيه المكان، وفيه الزمان، وفيه الأشخاص، وفيه الأحوال.. ولكن الله، سبحانه وتعالى، لا زمان عنده.

هل الدعاء يغير القدر؟

وتساءلت إحدى الفتيات: المفروض قدر كل واحد فينا بيبقى مكتوب.. فهل ممكن الدعاء يغير قدري؟

وأجاب جمعة: نعم، المكتوب ده، نتخيل إن المكتوب مكتوب بالحبر الأسود، مثلا، وفيه أجزاء مكتوبة بالحبر الأحمر.. لما الملايكة تيجي وتطلع على الكتاب اللي مكتوب بالحبر الأسود تلاقيه كله أسود.. لا يعلم اللي مكتوب بالحبر الأحمر إلا الله.. محدش أبدا من الكائنات، لا الملايكة ولا الأنبياء ولا الجن ولا البشر، ولا أي حاجة.. لما تيجي تقرا الكتاب واضح، كله باللون الأسود.. الله وحده هو الذي يعلم اللي باللون الأحمر ده.. اللي باللون الأسود بنسميه "القضاء المُبرم".. يعني مش هيتغير أبدا، واللي باللون الأحمر ممكن يتغير.. فلو أني دعيت وجاء على اللون الأحمر ممكن ربنا يغيره.. "وعنده أمُّ الكتاب".. يثبت ويمحو، ويفعل ما يشاء، لكن لو كان في اللون الأسود، لا، ما يتغيرش.. لا بالدعاء ولا بغير الدعاء.



يبقى نقدر نقول إن القضاء نوعان؛ قضاءٌ مبرم، لا يتغير.. وقضاءٌ معلق يتغير بالدعاء.. يصعد الدعاء من الأرض كما أخبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وينزل هذا القضاء اللي كان مكتوب باللون الأحمر، فيعتلجان.. يتخانقوا مع بعض في السكة.. فيغلب الدعاء، فيتغير من الأحمر إلى لون أسود باللي هايحصل بقى.



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