طفل يسأل: هل ربنا ممكن يموت؟.. وعلي جمعة يرد: ده سؤال غلط وما ينفعش نسأله

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحوار حول قضية التسيير والتخيير.

هل ربنا مثلا ممكن يموت؟

وتساءل أحد الشباب: هل ربنا مثلا ممكن يموت؟ وإذا حدث ومات، فإيه اللي هايحصل لكل مخلوقاته، والدنيا اللي هو خلقها?

ورد الشيخ جمعة: ده سؤال ما ينفعش.. ليه؟ بنسميه عندنا في العقيدة السؤال غلط.. ليه غلط؟ لأنه بيفتقد شرط من الشروط والشرط موجود.. واخد بالك؟ يعني يقول إيه؟ افرض ربنا انتهى.. بس هو لا يمكن أن ينتهي.. طيب ازاي؟!! انتهى ازاي؟!! وللا يمكن ان ينتهي ازاي؟!! ولذلك السؤال المترتب على كدة: طيب افرض ربنا انتهى، والكون ده كله هيروح فين؟!! ده كل الكون ده قائم بالله.

وأوضح: الكون ده عامل زي السينما.. زي الفوتونز "photon" أو الومضات بتاعة التليفزيون.. بتفتح بالريموت، فبييجي لك ناس رايحة وجاية، وأفلام وأحداث، إلى آخره.. ونشرة أخبار قدامك كله على شاشة التليفزيون.. طيب، لو قفلت بابه هينتهي.. مين اللي بيبث الكون ده كله؟! إمداد الله.. الله هو الذي بيقوم به.. فمعنى كدة لو مكانش فيه إله، الكون ده هايختفي.. مش الكون هايتحطم.. هو هايختفي، زي بالضبط وانت بتقفل الريموت بتاع الشاشة.. راحت فين الصور والأصوات اللي كانت موجودة قبل ما تضغط على الريموت؟! دي كانت موجودة وكنا شايفين إيه الأحداث، والدنيا.. بتكَّة واحدة انتهت.

واستطرد: فلو لم يكن هناك إله لانتهى هذا الكون تماما..

الحاجات دي لما تختفي هاتكون فين؟!

وعلَّق التلميذ، قائلا: لما الحاجات دي تختفي هاتكون فين؟! المفروض يعني يكون فيه مكان.. منطقي تكون بتروح فيه؟

ورد الشيخ: دي اختفت خلاص، دي راحت، disappear.. يعني لا وجود له.. عدم.. ولذلك لازم نقول إن فيه إله، ولازم الإله ده يكون ما يموتش ولا بينتهي؛ لانه لو انتهى يبقى اختفاء تام للكون، ويبقى وصلنا إلى مرحلة العدم المحض، والأمر ليس كذلك.. ده فيه إنسان، وفيه ملايكة، وفيه عرش، وفيه فرش، وفيه جنة، وفيه نار.. ولذلك التصور إن الإنسان يتصور أن الاجابة على هذا السؤال اللي هو بسيط، لكن هايترتب عليها شيء مخالف للمعقول.. المعقول بتاعنا أن احنا حاسين بأنفسنا.. فكأنه بيقول لي: لأ إنت مش موجود مثلا يعني. لو واحد بيقول مفيش إله، يعني أنا مش موجود.. طيب أُمَّال أنا إيه؟! أنا موجود.. فيبقى فيه إله.. فالله سبحانه وتعالى إيه اللي يخلينا يخطر في بالنا السؤال ده؟ إن احنا فاكرينه إنه زينا.

إحنا فاكرينه إنه واحد صاحبنا.. بس هو كبير قوي، وقوي جدا.. لا، هو مش صاحبنا على فكرة، ولا زينا.. ده حاجة تانية، حاجة مختلفة تماما.. الرب رب والعبد عبد.. وهناك فارق بين المخلوق والخالق.. ما إحنا ما شفناش إلا المخلوقات.. فلما بنيجي نتكلم عن ربنا بنتصوره.. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك.. إذا تصورنا الإله يبقى الصورة دي غلط.. نتصوره إيه? زي الهوا مثلا؟! الريح؟! الحاجة اللي مش شايفينها.. زي التيار الكهربائي؟!.



لا هو زي التيار الكهربائي. ولا زي الذرة.. كل دي مخلوقات، ولا زي الملائكة، ولا زي البشر، ولا زي الجن، ولا زي الجمادات، ولا زي ولا أي حاجة.. مخالف تماما تماما للأحوال بتاعتنا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.