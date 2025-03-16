طالبة تسأل: ليه ربنا سايبنا نعمل حاجات غلط، وبعدين هيحاسبنا عليها؟ علي جمعة يرد (فيديو)

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحوار حول قضية التسيير والتخيير.



وقال الدكتور علي جمعة: نعالج هذه المسألة المهمة، هل مسير أو مخير؟ مسألة حيرت العقل البشري.. ولكن هذا العقل البشري يجب أن يدرك أن الله، سبحانه وتعالى، في اللا زمان واللا مكان.. لا أشخاص ولا أحوال، وأن الرب رب وأن العبد عبد، وأن هناك فارق بين المخلوق والخالق.

ليس كمثله شيء

خلق الله، سبحانه وتعالى، العالم كله، وهذا الكون خارجا عنه، مفارقا له.. الله ليس حالًّا في هذا العالم.. ليس كمثله شيء.

وأضاف أن الله، سبحانه وتعالى، واحد أحد، فرد صمد.. لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.. ليس هناك أحد يشابهه.. لا شبيه له، ولا مثيل له.. ولذلك فالكون فيه المكان، وفيه الزمان، وفيه الأشخاص، وفيه الأحوال.. ولكن الله، سبحانه وتعالى، لا زمان عنده.



ومن هنا لا نستطيع أن نقول إن هناك تغيُّرا ما يحدث عند الله.. لا يمكن أن يكون له بداية.. إذا كان لله بداية فهو حول الزمان.. لو كان لله نهاية إذن ففيه زمان.. ونحن نفترض ونقول ونؤمن ونعتقد أن الله خارج هذا الزمان.

وقال الشيخ علي جمعة: قد يصعب تصور ذلك على بعض الأذهان، لكنها الحقيقة أن الله، سبحانه وتعالى، لمَّا خلق الكونَ، خلق فيه الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وأنه خارج الزمان والمكان، والأشخاص، والأحوال.



هل الله فوق أو تحت ويمين أو شمال؟ هذه مكان.. هل الله له بداية أو له نهاية أو ينام ويستيقظ؟ هذه يكون فيه زمان.. هذا الكلام يوجد في العالم، يوجد في الجنة.. يوجد في النار.. لكنه لا يوجد أبدا عند الله كإله.



من خلال هذا تحل كل أسئلة: هل الإنسان مسير أو مخير؟ ومعنا طائفة من الشباب من الأولاد والبنات نريد نستمع إليهم.

هذه المسألة التي تبدو في ظاهرها أنها مسألة فلسفية، وفي حقيقتها أنها مسألة سهلة عندما يُدخل إليها من مدخل صحيح.

ليه ربنا سايبنا نعمل غلط، وهيحاسبنا؟

وسألته إحدى الفتيات: ليه ربنا سايبنا نعمل حاجات غلط، وبعدين هيحاسبنا عليها؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: ليه ربنا بيحاسبنا على الحاجة اللي خلقها؟ لأنه أعطانا اختيار.. ربنا خلقنا وأعطانا العقل، وأعطانا الاختيار، وأعطانا برنامج عن طريق التكليف، عن طريق القرآن، عن طريق الأنبياء.. افعل ولا تفعل.. اوعى تسرق، اوعى تقتل، اوعى تكذب، اوعى.. اوعى.. اللي بنسميها المحرمات.

صلِّ، صوم، حج، زكي.. اؤمر بالمعروف، اذكر ربنا، اقرأ القرآن.. اللي بنسميها بالأوامر.. رسم لنا الخريطة.. افعل هذا ولا تفعل هذا، وأعطاني عقل وأعطاني اختيار.. أنا بحريتي؛ أصلي أو ما أصليش وكلنا شايفين كدة.. أنا عايز آكل، وللا ما آكلش دلوقتي، وللا آكل بعدين.. أنا حر.. أصلي، وللا ما أصليش، أزكي وللا ما أزكيش؟ مفيش حد بيرغمني على حاجة.. فربنا سبحانه وتعالى ترك لنا الاختيار؛ ومن أجل هذا سيحاسبنا.. فيأتي يوم القيامة يوم الحساب.. ويقول لي: أمرتُك أن تعين الفقراء، وتُخرج الزكاة، فلماذا لم تفعل؟! هذا الحساب.. فماذا أقول؟! هل أقول له لا أعرف هذا الأمر يا ربي؟! احنا عارفينه، ودرسناه وعرفناه والأنبياء قالته.

الحساب بهذه الطريقة

وقال متسائلا: هاقول أنا ما خدتش بالي؟!.. هاقول إن أنا قصرت، وأنا مذنب؟، ويبدأ الحساب بهذه الطريقة.. أسئلة: لم فعلت هذا أو لم لم تفعل؟ اللي هو يفعل ولا تفعل.. اللي هو الأوامر والنواهي.. هيحاسبني عليها.. فاقول له: يارب إنت بتحاسبني ليه؟! يقول لي لأنني أعطيتك العقل، وأعطيته في الاختيار واعطيتك التكليف. ووضحت لك وبينت لك من أجل ان تعبدني من أجل أن تعمر الأرض.. من أجل أن أعطيك ثوابا. وأنت الذي لم تفعل. أنت شُغلت.. وشُغلت بمشكلاتها وشغلت بالناس، وأنا كنت أريد منك أن تقوم بهذا وألا تقوم بهذا.. أن تنفع الناس، وأن تُحصِّل العلم، وأن تنجح في حياتك، وأن تكون سعيدا، وأنت الذي رفضت وظننت السعادة في غير هذا.



يبقى إذن الإجابة على هذا السؤال واضحة، وهي أن الله يحاسبنا لأنه أعطى لنا العقل.. لأنه أعطى لنا الاختيار.. لأنه أعطى لنا التكليف.

ومن هنا فالمسئولية للأعمال مسؤوليتنا: "لا تزر وازرةٌ وزر أخرى".. "يوم يفرُّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه".. إذن "كل نفسٍ بما كسبت رهينة".

أعمالك هي التي ستحاسب عليها.. أعمالك هي التي ستبين اختيارك الصحيح أو الخطأ.. ومن هنا يأتي الحساب.



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