الأحد 02 مارس 2025
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هتوفر في الميزانية، طريقة عمل القطايف في البيت

طريقة عمل القطايف،
طريقة عمل القطايف، فيتو

طريقة عمل عجينة القطايف، من أشهر طرق الحلويات الرمضانية، التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، بدلًا من شرائها جاهزة.

خاصة أن خطوات عمل عجينة القطايف في البيت سهلة ومضمونة النتائج، كما أنها ستجعلك تصنعين ألذ حلويات شرقية بأقل التكاليف، كما أن طعمها لذيذ، وسريعة التحضير.
 

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ويمكن حشو القطايف بالعديد من الحشوات التي تفضلينها، فيمكنك عملها كصنف حادق محشو بالجبنة أو اللحم المفروم.


وعمل القطايف في البيت يوفر الكثير من الميزانية بدلا من شرائها جاهزة، كذلك يمكنك تعلم أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف، وحفظها في الفريزر لحين استخدامها.

وتعد القطايف من الحلويات الشرقية الرمضانية، والتي لا تظهر إلا مع شهر رمضان، وتنتشر في الأفران، ومحلات الحلواني، وهي عجينة تتكون من الدقيق الابيض ودقيق السميد والماء والحليب، ويتم حشوها بمختلف الحشوات، مثل المكسرات، أو التمر، أو الزبيب والفواكه المجففة.

 

 كما يمكنك حشوها بالكريم شانتيه، ويمكنك عملها كصنف حادق من المقبلات، ويتم حشوها باللحمة المفرومة، أو الأجبان المختلفة، أو الخضراوات.


طريقة عمل عجينة القطايف
 

وحتى لا تضطري إلى شراء عجينة القطايف جاهزة، ولتوفري في ميزانية الشهر الكريم، تقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف في البيت.

 

طريقة عجينة القطايف
طريقة عجينة القطايف

مقادير عمل عجينة القطايف:

كوب دقيق أبيض
١/٤ كوب سميد ناعم
١ ١/٢ كوب حليب
١/٢ ملعقة كبيرة بيكنج بودر
١/٤ ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة صغيرة سكر

 

خطوات عمل عجينة القطايف:

تخلط جميع المقادير في الخلاط جيدًا، وتوضع بوعاء وتغطى لمدة ٣٠ دقيقة.
في طاسة تيفال ساخنة يوضع مقدار من العجينة، وتوضع على النار حتى تتشكل فقاعات أعلى عجينة القطايف.
احرصي على أن تحفظ القطايف في فوطة مطبخ، حتى لا تجف، وحتى تظل محافظة على طراوتها.


يمكن استخدام عجينة القطايف مباشرة، فور الانتهاء منها، كذلك يمكن حفظها في الفريزر لوقت الاستخدام.

 

طريقة عمل قطايف بالمكسرات والعسل 
 

طريقة عمل القطايف بالمكسرات، كتحلية مميزة بعد الإفطار.

 

مقادير عمل القطايف بالمكسرات والعسل:

مقادير الحشوة:

1\2 كوب بندق مجروش
1\2 كوب كاجو مجروش
1\4 كوب زبيب
4 ملعقة كبيرة صنوبر
4 ملعقة كبيرة عسل

القطايف بالمكسرات
القطايف بالمكسرات

خطوات عمل القطايف بالمكسرات:

لتحضير الحشوة:
تخلط جميع مقادير الحشوة فى بولة صغيرة، وتقلب جيدا حتى يمتزج العسل مع المكسرات.
نبدأ بأخذ ملاعق صغيرة، ونحشيها بالقطايف، بعد أن تبرد وتغلق جيدا من الاطراف.
تقلي فى زيت ساخن جدا، حتى تكتسب لون ذهبي فاتح، وتصفى بمصفاة معدنية او على ورق مطبخ.
ثم توضع مباشرة وهي ساخنة في الشربات (الشيرة).

 

طريقة عمل شربات القطايف:

 

كوب سكر + كوب ماء.
يوضع الخليط على نار هادئة، حتى يتكاثف ويصبح سميك، مثل قوام العسل، وتوضع فيها القطايف وهي ساخنة.
وتقدم باردة وتزين بقليل من الفستق.
 

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