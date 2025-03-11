الجنايات تسدل الستار على محاكمة أب متهم باغتصاب ابنتيه في منشأة ناصر.. المتهم هددهما بالقتل حال كشفه.. والتحريات: شقيقة المتهم أبلغت الشرطة بالواقعة

أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة الستار على قضية الأب المتهم باغتصاب طفلتيه كرها عنهما بمنطقة منشأة ناصر وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.

التحقيقات: المتهم هدد بناته بالقتل حال فضحه

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “ج.ن” واقع طفلته البالغة من العمر 17 عامًا بغير رضاها، واستمر في مواقعتها أكثر من مرة مهددًا إياها بالقتل حال إخبار والدتها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم واقع طفلته الثانية البالغة من العمر 14 عامًا أكثر من مرة، مهددًا إياها بالقتل حال إخبار والدتها.

الضحايا تتهم والدهن بمواقعتهن كرها عنهن.



وخلال التحقيقات استمعت النيابة العامة الي المجني عليها الطفلة الأولى وقالت أنها ما أن بلغت الخامسة عشرة من عمرها، قام والدها بمواقعتها بغير رضاها وعاود فعلته العديد من المرات مهددًا إياها بالقتل في حال إخبار والدتها.

وقالت المجني عليها الطفلة الثانية، أنها عندما بلغت الثانية عشرة من عمرها قام والدها بمواقعتها بغير رضاها وعاود فعلته العديد من المرات مهددًا إياها بالقتل في حال إخبار والدتها.

التحريات: شقيقة المتهم من ابلغت بالواقعة

وجاء في تحريات المباحث الجنائية التي أجراها ضابط شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر عن صحة الواقعة على نحو ما شهدت به المجني عليها الأولى وما قررت به المجني عليها الثانية.

وبمواجهة المتهم بالواقعة أقر بارتكابها.

وشهدت شقيقة المتهم بقيامها بالإبلاغ عن الواقعة عقب علمها من المجني عليهما بذلك.

وتلقت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من عاملة نظافة تتهم شقيقها باغتصاب ابنتيه القصر تحت التهديد.



وبالقبض على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة مبررًا فعلته بأنه كان تحت تأثير المواد المخدرة فضلًا عن هجر زوجته لفراشه.

المتهم: الظروف الصعبة والمخدرات السبب

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه كان يمر بظروف صعبة فاتجه إلى تعاطي المواد المخدرة، وعندما يعود إلى المنزل يكون مغيب العقل فيعتدي على ابنتيه دون إدراك منه.

وأضاف المتهم أنه بعد الانتهاء من فعلته ينام وما أن يستفيق فيشعر بالندم على ما أقدم عليه من جريمة هتك عرضه.

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