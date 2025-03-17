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فريق طبي بأطفال بنها التخصصي ينقذ حياة طفلة ابتلعت حبة ذرة

إنقاذ حياة طفلة ابتلعت
إنقاذ حياة طفلة ابتلعت حبة ذرة ببنها التخصصي، فيتو

أعلنت مستشفى الأطفال التخصصي بـبنها نجاح فريق طبي في استخراج جسم غريب من المجرى التنفسي لطفلة بالمنظار تبلغ من العمر 7 سنوات ترددت لأكثر من مرة على عيادات بعض الأطباء الباطنة والمستشفيات حتى تم تشخيص الحالة عبر الأشعة وتمكن الفريق من استخراج حبة الذرة تسببت في آلام مبرحة للمريضة وتماثلت الآن للشفاء.

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الأطفال التخصصي ببنها تنقذ حياة طفلة ابتلعت حبة ذرة 

وكشف بيان من مستشفى الأطفال التخصصي بنها أنه حضرت طفلة 7 سنوات بصحبة الأهل إلى عيادة الجراحة بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها وعرضت الشكوى المتكررة.


أوضح البيان أنه علي الفور تم حجز الحاله بالمستشفى وتم عمل اللازم من إشاعات وتحاليل وتم تشخيص الحالة بوجود جسم غريب داخل القصبة الهوائية واستخراجه بالمنظار وإعادة فتح المجرى التنفسي.
تم استخراج حبة الذرة باستخدام منظار الجهاز التنفسي وقام الأهل بتوجيه كل الشكر والعرفان للفريق الطبي وكل من تعاون في إنقاذ حياة طفلتهم

فيما وجهت إدارة مستشفى الأطفال التخصصي بنها في بيانها الشكر للفريق الطبي المشارك في الجراحة؛ الدكتور محمد محمد متولى نائب المدير ورئيس الفريق الطبى واستشارى جراحة الأطفال والفريق المعاون له.

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