الثلاثاء 18 مارس 2025
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سياسة

متياس الرسول، المختار ليكمل المسيرة

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس متياس الرسول، أحد الاثني عشر تلميذا، والذي وقع عليه الاختيار ليحل محل يهوذا الإسخريوطي بعد خيانته للسيد المسيح.

قصة القديس متياس الرسول

وُلِد القديس متياس في إقليم الجليل، وكان من المرافقين للرسل منذ بداية خدمة السيد المسيح. تم اختياره بقرعة مقدسة ليكون شاهدًا للقيامة، وامتلأ من الروح القدس يوم الخمسين، فانطلق مبشرًا في اليهودية والسامرة والكبادوكية، حتى وصل إلى أماكن بعيدة مثل مدينة برطس ودمشق.

واجه القديس متياس اضطهادًا شديدًا بسبب كرازته، فتم القبض عليه وسجنه، لكن بحسب التقليد الكنسي، تشفع بالعذراء مريم، التي ظهرت وأخرجته من السجن، مما أدى إلى إيمان والي المدينة وسكانها. استمر القديس في نشر الإيمان رغم العذابات، حتى نال إكليل الشهادة بالرجم في أورشليم سنة 68م، ليُخلَّد اسمه في سجل الشهداء الأطهار.

وتقيم الكنيسة احتفالات روحية بهذه المناسبة، تخليدًا لمسيرته في نشر البشارة وتحمله الآلام من أجل الإيمان.

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