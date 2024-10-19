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اقتصاد

استخدامات رمز السويفت في الحوالات البنكية

استخدامات رمز السويفت
استخدامات رمز السويفت في الحوالات البنكية

يستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها.

وهناك عدة أسباب تحول دون وصول الحوالة المالية في مواعيدها للعملاء وتأخرها بعض الشيء.

كيفية صرف حوالة الدولار من بنك مصر 

وحاليا يتردد سؤال متكرر يشغل بال ملايين العملاء وهو هل يمكن سحب الحوالة بالدولار تساؤل يطرح نفسه بين الكثيرين ممن يتعاملون في البنوك.

حوالات الدولار 

وحول سحب الحوالة بالدولار فإنه بالفعل يمكن تسلم الحوالة بالجنية المصري أو الدولار الأمريكي. وذلك بعد إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر لعملائه أذون الخزانة فهي أدوات مالية من أدوات الدخل الثابت بالجنيه المصري، ويمكن شراؤها من خلال أي فرع لبنك مصر.

وأوضح مسؤولو بنك مصر أنه يتم الشراء خصمًا من حساب جاري/ توفير/ يوم بيوم بحد أدنى 25 ألف جم ومضاعفاتها، ونسبة العائد يتم معرفتها من خلال الفرع طبقًا لمدة إذن الخزانة التي يرغب العميل بشرائها عند القيام بالشراء حيث إنها متغيرة دائمًا.

ومدة الأذون (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهرًا) علمًا بأنه يتم شراء واسترداد أذون الخزانة من محفظة بنك مصر الاستثمارية بالفرع من الساعة 8:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

ويمكن استرداد أذون الخزانة قبل تاريخ الاستحقاق، ويتم معرفة عائد الاسترداد من الفرع أثناء الاسترداد.

 

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