15 صورة ترصد جولة وكيل تعليم الدقهلية بمدارس أجا

قام بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية يرافقه محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية اليوم بمتابعة إدارة أجا التعليمية، حيث كان في استقباله الدكتور عرفة رمان مدير الإدارة، إبراهيم شلبي مدير التعليم الثانوي بالإدارة



المدارس المستهدفة في زيارة أجا

وقام وكيل المديرية في تعليم الدقهلية بزيارة مدارس:

-نوسا الغيط الثانوية بنين

-نوسا الغيط الإعدادية بنات

-نوسا الغيط الثانوية بنات

اثني علي نسب الحضور والطابور

وأشاد وكيل المديرية بطابور الصباح بمدرسة نوسا الغيط الثانوية بنين لما لاحظه من انضباط الطلاب وهيئة التدريس، واطلع علي قوائم الفصول وجداول المعلمين ودفاتر التقييمات واثنى وكيل المديرية علي نسب حضور الطلاب بالمدارس محل الزيارة.

حوار مع الطلاب حول المناهج الدراسية

وأكد أهمية حضور الطلاب كما أثني علي المستوي العلمي للطلاب بعد التحاور معهم في محتويات المناهج الدراسية وشجعهم علي بذل مزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتوجيهات المهندس محمد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

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