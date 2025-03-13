حملات تموينية على مخابز وأسواق أجا في الدقهلية

شنت إدارة التموين بمركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية، حملة تموينية على المخابز البلدية والمحلات بدائرة المركز برئاسة يحيى محمد السيد مدير الإدارة، وهشام الطنطاوي، وإسلام صبري، وفاطمة عبد الواحد، وطارق زكي بقسم الرقابة التموينية بالإدارة، ومديحة حمدي، وسعاد حمدي بقسم الرقابة التجارية بالإدارة.



نتائج حملة تموينية في أجا بالدقهلية

وقد أسفرت الحملة عن الآتي:

ــ تحرير 3 محاضر إثبات حالة نقص وزن بمقدار 8 جرامات.

ــ تحرير محضر إثبات حالة امتناع عن تسليم خبز للمواطن.

كما تم تنفيذ حملة على المحلات التجارية العامة بدائرة مركز ومدينة أجا، وتم تحرير الآتي:

ــ 6 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار.

ــ 7 محاضر جنح لعدم وجود شهادة صحية.

استمرار الحملات وتكثيف الرقابية

وشدد "رئيس المركز" على ضرورة استمرار الحملات وتكثيف هذه الحملات الرقابية التموينية بكافة قرى المركز، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة استمرار الحملات التموينية في نطاق المراكز لرفع المعاناة عن المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مركز ومدينة أجا بمتابعة الأعمال اليومية للإدارات الخدمية بالمركز وبالأخص الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.