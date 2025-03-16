الأحد 16 مارس 2025
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وكيل تعليم الإسكندرية يستقبل مدير عام الوعظ والأمين العام لبيت العائلة

تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم  بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ والأمين العام لبيت العائلة المصرية بالإسكندرية.

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يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الشخصية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030، وفي ضوء توجيهات  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات توعية شاملة لتعزيز الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب وتنمية وتعزيز ثقافتهم

وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية والتوجيه العام للتربية الاجتماعية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، لإلقاء ندوة توعية شاملة لغرس وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب، والاعتزاز بانتصارات العاشر من رمضان شهر الانتصارات وفضل شهر الصيام الذي شَهِد أعتى معارك التاريخ وانتصار قواتنا المسلحة المصرية لتحرير سيناء أرض الفيروز.

وأوضح مدير المديرية أنّ الندوة تأتي بالتعاون مع الأزهر الشريف في إطار إعداد جيل واعٍ محب لوطنه متمسك بالقيم مبتكر مواكب للتكنولوجيا مؤمن بالعلم والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أنَّ مصر هي عمود خيمة العرب والشرق الأوسط، فهي قلب العروبة النابض وهي مهد الديانات ومهبط الرسالات وجندها خير أجناد الأرض

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الفريق أحمد خالد حسن محمد عبد اللطيف الدكتور عربي أبوزيد مديرية التربية والتعليم الدكتور إبراهيم الجمل سيناء

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