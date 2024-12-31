الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
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انتظام امتحانات المتطلبات الجامعية بجامعة القناة (صور)

جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، انتظام سير العملية الامتحانية داخل الكليات، لأداء امتحانات متطلبات الجامعة، مع الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للامتحانات. 

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اتخاذ الإجراءات الاحترازية 

وأشار إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية، مع توافر خدمات طبية داخل العيادات الطبية بجميع الكليات.  

جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو

كما شدد رئيس جامعة قناة السويس على أهمية الالتزام بضوابط الورقة الامتحانية، ومنع اصطحاب السماعات الذكية أو الساعات الذكية داخل اللجان.

 

تفقد أعمال الامتحانات 

ومن جانبه واصل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية للاطمئنان على تطبيق إجراءات حسن سير الامتحانات. 

جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو

و شملت جولاته كليات التجارة والهندسة والآداب والعلوم الإنسانية، حيث أشاد بالتزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات التنظيمية. 

 

استقبلت كل من الدكتورة سلوى فراج، عميد الكلية، والدكتورة ريمان عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة، الذي تابع سير الامتحانات داخل لجان الفرقة الأولى لمادة "جودة".  

جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو

إجمالى عدد الطلاب 

بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 744 طالبًا وطالبة، بواقع 515 طالبًا انتظاميًّا و209 طلاب بنظام الانتساب، إضافة إلى 20 طالبًا يؤدون امتحانات التخلفات. 

 

إعداد الطلاب في الفترتين الصباحية والمسائية 

اصطحب الدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد النعيم خلال جولته التفقدية للجان الامتحانية، وأفاد بأن عدد اللجان الامتحانية في الفترة الصباحية بلغ 7 لجان، ضمت 148 طالبًا وطالبة، فيما استمرت الامتحانات في الفترة المسائية داخل 7 لجان أخرى، حضرها 166 طالبًا وطالبة.

جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو
جانب من سير الامتحانات،فيتو

الامتحانات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 

و أوضح الدكتور محمود الضبع، عميد الكلية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم بلغ 1323 طالبًا وطالبة بنظام الانتظام، و472 طالبًا وطالبة بنظام الانتساب، كما أدى 134 طالب وطالبة الامتحانات في الفترة الثالثة التي تم تخصيصها للطلاب ذوي الهمم، مما يعكس انتظام العملية الامتحانية داخل الكلية.

 

تأتي هذه الجهود في إطار حرص جامعة قناة السويس على توفير بيئة امتحانية منظمة وآمنة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 

 

 

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