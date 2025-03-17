إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية.

وتبين بالفحص، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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