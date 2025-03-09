قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يخطط للاستغناء تدريجيا عن الغاز الروسي، مؤكدة أن الاتحاد ملتزم بالاستغناء الكامل عن إمدادات الغاز الروسي.

الاستغناء تدريجيا عن الغاز الروسي

أضافت، أنها تتعهد بشكل واضح بالاستغناء التدريجي عن الغاز الروسي، لأن هذا أمر ضروري للغاية، موضحة أن الاتحاد الأوروبي حقق نجاحات في هذا الصدد، مشيرة إلى وجود ثغرات لا تزال بحاجة إلى معالجتها وسدها بحذر.

الغاز الروسي، فيتو

أزمة الطاقة في أوروبا

وتواجه أوروبا أزمة طاقة غير مسبوقة هذا العام، حيث فقدت أكثر من 80% من إمدادات الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه في التدفئة والعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي.

ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء والغاز

وأدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الجملة للكهرباء والغاز بنحو 15 ضعفًا منذ أوائل عام 2021، مما أثر بشكل كبير على الأسر والشركات.

مخزونات الغاز في أوروبا

كما تشير التقديرات إلى أن مخزونات الغاز في أوروبا أقل بحوالي 17 مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أدى وقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى تقليل الإمدادات السنوية بمقدار 15 مليار متر مكعب.

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