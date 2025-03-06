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خارج الحدود

ترامب يعفي المكسيك من الرسوم الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن السلع القادمة من المكسيك والمشمولة باتفاقية التجارة ستُعفى لمدة شهر من الرسوم الجمركية، بينما لم يذكر حتى الآن أي إعفاء مماثل لكندا.

ترامب يعفي المكسيك من الرسوم الجمركية

وقال  ترامب: إنه سيتم تأجيل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك على السلع المشمولة باتفاقية التجارة حتى 2 أبريل المقبل.

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وكتب ترامب في منصة "تروث سوشيال": "بعد محادثة هاتفية مع الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، وافقت على أن المكسيك لن تكون مطالبة بدفع رسوم جمركية عن أي شيء يندرج تحت اتفاقية USMCA، التي تضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى الثاني من أبريل".

وأضاف ترامب: "لقد فعلت ذلك كنوع من التسوية، واحتراما للرئيسة شينباوم. لقد كانت علاقتنا جيدة جدا، ونحن نعمل بجد معا على قضية الحدود، حيث نمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الولايات المتحدة، شكرا للرئيسة شينباوم على عملها الجاد وتعاونها!"

وفي السياق ذاته، انتقد ترامب رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو مرة أخرى، الخميس، واتهمه باستخدام النزاع المتعلق بالرسوم الجمركية كاستراتيجية سياسية.

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ترامب المكسيك الرسوم الجمركية الولايات المتحدة

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