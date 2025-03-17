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رياضة

آرسنال يطارد ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 29

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 29

ترتيب الدوري الإنجليزي، قلص آرسنال الفارق مع ليفربول إلى 12 نقطة بعد مباريات الجولة الـ 29 من البريميرليج.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 29 

1- ليفربول 70 نقطة 
2- آرسنال 58 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 54 نقطة 
4- تشيلسي 49 نقطة 
5- مانشستر سيتي 48 نقطة 
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة 
7- برايتون 47 نقطة 
8- فولهام 45 نقطة 
9- أستون فيلا 45 نقطة 
10- بورنموث 44 نقطة 
11- برينتفورد 41 نقطة 
12- كريستال بالاس 39 نقطة 
13- مانشستر يونايتد 37 نقطة 
14- توتنهام هوتسبير 34 نقطة 
15- إيفرتون 34 نقطة  
16- وست هام يونايتد 34 نقطة 
17- وولفرهامبتون 26 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 


نتائج مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي


وست هام يونايتد 1-1 إيفرتون

نوتينجهام فورست 4-2 إيبسويتش تاون

مانشستر سيتي 2-2 برايتون

وولفرهامبتون 2-1 ساوثهامبتون

برينتفورد 2-1 بورنموث

أرسنال 1-0 تشيلسي

فولهام 2-0 توتنهام هوتسبير

مانشستر يونايتد 3-0 ليستر سيتي 

 

جدير بالذكر أن مباراة نيوكاسل ضد كريستال بالاس المؤجلة من الجولة الـ 29 ستقام يوم 16 أبريل 2025 الساعة 8:30 مساءً فيما خاض ليفربول مباراته أمام أستون فيلا الشهر الماضي والمقدمة من الجولة ذاتها وإنتهت بالتعادل الايجابي 2-2  .

 

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