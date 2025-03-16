الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة آرسنال وتشيلسي

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال وتشيلسي

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل قمة آرسنال ضد تشيلسي في الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة آرسنال وتشيلسي 

1- ليفربول 70 نقطة
2- آرسنال 55 نقطة
3- نوتينجهام فورست 54 نقطة
4- تشيلسي 49 نقطة
5- مانشستر سيتي 48 نقطة
6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة
7- برايتون 47 نقطة
8- أستون فيلا 45 نقطة
9- بورنموث 44 نقطة
10- فولهام 42 نقطة
11- برينتفورد 41 نقطة
12- كريستال بالاس 39 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 34 نقطة
14- إيفرتون 34 نقطة
15- مانشستر يونايتد 34 نقطة
16- وست هام يونايتد 34 نقطة
17- وولفرهامبتون 26 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وانطلقت أمس السبت مباريات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، فيما تشهد الجولة قمة بين تشيلسي ضد آرسنال في ديربي لندن اليوم الأحد.

وتأجلت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس ضمن الجولة الـ 29 لتقام الشهر المقبل بسبب ارتباط نيوكاسل بنهائي كأس الرابطة اليوم الأحد أمام ليفربول.

وكان ليفربول خاض مباراة أستون فيلا في الجولة المقدمة من مباريات الجولة الـ 29 يوم 19 فبراير الماضي التي انتهت بالتعادل 2-2 بسبب مشواره في كأس كاراباو وجاءت مواعيد مباريات الجولة كالتالي  .

مواعيد مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد 1-1 إيفرتون 

نوتينجهام فورست 4-2 إيبسويتش تاون 

مانشستر سيتي 2-2 برايتون

وولفرهامبتون 2-1 ساوثهامبتون 

برينتفورد 2-1 بورنموث 

الأحد 16 مارس 2025

تشيلسي ضد آرسنال - 3:30 مساءً.

توتنهام هوتسبير ضد فولهام - 3:30 مساءً.

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي - 9:00 مساءً.

16 أبريل 2025 

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 8:30 مساءً

ويحتاج ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إلى 5 انتصارات وتعادل واحد فقط لحسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

ويحتاج الريدز إلى 16 نقطة كحد أقصى ليتوج باللقب قبل المواجهات المتبقية للفريق بالبريميرليج.

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز

2 أبريل، ليفربول ضد إيفرتون.

6 أبريل، فولهام ضد ليفربول.

13 أبريل، ليفربول ضد وست هام.

20 أبريل، ليستر سيتي ضد ليفربول.

27 أبريل، ليفربول ضد توتنهام.

3 مايو، تشيلسي ضد ليفربول ضد تشيلسي.

10 مايو، ليفربول ضد آرسنال.

18 مايو، برايتون ضد ليفربول.

25 مايو، ليفربول ضد كريستال بالاس.

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