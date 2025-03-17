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رياضة

ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 28

ليفاندوفسكي يتصدر
ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، عزز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 22 هدفا بعدما أحرز هدفا في فوز برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 بالجولة الـ 28 من الليجا.

 

 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 28

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 22 هدفا 
كيليان مبابي ريال مدريد 20 هدفا
انتي بوديمير أوساسونا 15 هدفا
رافينيا برشلونة 13 هدفا
أوهيان سانسيت أتلتيك بيلباو 13 هدفا
إنريكي غارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 11 هدفا
أيوزي بيريز فياريال 11 هدفا
دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا
جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 11 هدفا
ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 11 هدفا
فينيسيوس جونيور ريال مدريد 10 أهداف

وأسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بمواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الجولة.

وخاض فريق ريال مدريد مباراته ضد فياريال، على ملعب "لاسيراميكا" حيث فاز بهدفين لهدف، فيما حقق برشلونة فوزًا قاتلًا على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "سيفيتاس ميتربوليتانو" ليعزز صدارته لليجا.


ويمتلك برشلونة مباراة مؤجلة ضد أوساسونا، منذ الجولة الماضية، والتي لم يخضها بعدما توفي طبيب الفريق الأول قبل اللقاء.

 

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 28
 

1. برشلونة، 60 نقطة.

2. ريال مدريد، 60 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 56 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 52 نقطة.

5. فياريال، 44 نقطة.

6. ريال بيتيس، 44 نقطة.

7. مايوركا، 40 نقطة.

8. سيلتا فيجو، 39 نقطة.

9. رايو فاليكانو، 37 نقطة.

10. إشبيلية، 36 نقطة.

11. خيتافي، 36 نقطة.

12. ريال سوسيداد، 35 نقطة.

13. جيرونا، 34 نقطة.

14. أوساسونا، 33 نقطة.

15. إسبانيول، 28 نقطة.

16. فالنسيا، 28 نقطة.

17. ألافيس، 27 نقطة.

18. ليجانيس، 27 نقطة.

19. لاس بالماس، 25 نقطة.

20. بلد الوليد، 16 نقطة.

 

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