برشلونة يقلب تأخره لفوز على أتلتيكو مدريد 2/4 في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2/4 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني - الليجا.

أهداف برشلونة جاءت عن طريق، فيران توريس هدفين وروبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال، بينما أحرز لأتليتكو مدريد جوليان ألفاريز وسورلوث.

تشكيل أتلتيكو مدريد وبرشلونة

أتلتيكو مدريد: أوبلاك - يورينتي - لينجليت - رينيلدو - لي نورماند - دي بول - باريوس - لينو - جوليانو - جريزمان - ألفاريز.

برشلونة: تشيزني - بالدي - مارتينيز - كوبارسي - كوندي - كاسادو - بيدري - أولمو - رافينيا - يامال - ليفاندوفسكي.

القيمة السوقية لفريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد

تصل القيمة السوقية لفريق برشلونة إلى 1.01 مليار يورو في حين تبلغ قيمة أتلتيكو مدريد 496.80 مليون يورو.

ويعد النجم الإسباني لامين يامال، هو الأغلى في صفوف الفريقين بقيمة 180 مليون يورو.

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