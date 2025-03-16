برشلونة يفتح باب المفاوضات مع نجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، يعمل على خطة لانتزاع توقيع أحد نجوم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل أو الذي يليه، ويتعلق الأمر بمهاجم الفريق الإنجليزي، المتألق هذا الموسم، لويس دياز.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية: "مهمة التوقيع مع دياز لن تكون سهلة، لأن البارسا لا يعرف حتى الآن حجم الأموال، التي سيسمح بها قانون اللعب المالي النظيف لإبرام صفقات جديدة".

وأضافت: "لكن ديكو يضع خارطة الطريق اللازمة، ليكون النادي في وضع يسمح له بالتعاقد مع النجم الكولومبي.. دياز يطابق تمامًا المواصفات التي يبحث عنها برشلونة، لتعزيز هجومه في الموسم المقبل".

وواصلت: "إنه في قمة نضجه الكروي، كما يتمتع بقدرة على المراوغة، حتى في المواقف الثابتة، بالإضافة إلى أنه لاعب متعدد الاستخدامات".

وتابعت: "دياز نفسه متحمس جدًا لاحتمال الانتقال إلى برشلونة، وسيكون سعيدًا باللعب في الكامب نو - كما كشف والده سابقًا - لأن البلوجرانا كان حلمه منذ الطفولة".

وأكدت الصحيفة: "أجرى ديكو بالفعل عدة محادثات غير رسمية مع ممثلي اللاعب، والأخير مدرك تمامًا لرغبة المدير الرياضي في التوقيع معه، لكن برشلونة بحاجة لبيع لاعب واحد على الأقل، مقابل مبلغ كبير في الصيف، ليتمكن من التعاقد مع دياز في 2025".

وأردفت: "عقد دياز يمتد فقط حتى 2027، وبذلك، سيجد ليفربول نفسه مضطرًا لبيعه في 2026، بسعر أقل بكثير، لتجنب خسارته مجانًا في 2027.. أما إذا شعر اللاعب بأن برشلونة ليس لديه القدرة المالية لضمه، فقد يقرر تجديد عقده مع الريدز".

واختتمت الصحيفة: "رغم أن الأمر لا يزال مبكرًا، فإن برشلونة بدأ بالفعل في دراسة كيفية توفير المساحة المالية المطلوبة لصفقة دياز، التي لن تقل عن 70-75 مليون يورو.. ويتطلب ذلك خلق هامش رواتب، لا يقل عن 30 مليون يورو في الموسم المقبل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.