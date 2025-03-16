الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

مبابي يطارد ليفاندوفسكي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة أتلتيكو وبرشلونة

مبابي
مبابي

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، اقترب الفرنسي كيليان مبابي من عرش البولندي روبرت ليفاندوفسكي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الاسباني في الموسم الجاري. 

ورفع مبابي رصيده إلى 20 هدفا مع ريال مدريد في الليجا بعدما قاد الملكي للفوز على فياريال بالجولة الـ28 مساء السبت.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية مبابي أمام فيارريال

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 21 هدفا 
كيليان مبابي ريال مدريد 20 هدفا
انتي بوديمير أوساسونا 14 هدفا
رافينيا برشلونة 13 هدفا
أوهيان سانسيت أتلتيك بيلباو 13 هدفا
إنريكي غارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 11 هدفا
دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا
أيوزي بيريز فياريال 11 هدفا
ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 10 أهداف
فينيسيوس جونيور ريال مدريد 10 أهداف
جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 10 أهداف

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

 

ليجانيس ضد ريال بيتيس - 3 عصرا: beIN Sports HD3

إشبيلية ضد  أتلتيك بيلباو - 5.15 مساء beIN Sports HD1

رايو فاليكانو ضد  ريال سوسييداد - 7.30 beIN Sports HD1

أوساسونا ضد  خيتافي- 7.30 مساء beIN Sports HD5

أتلتيكو مدريد ضد  برشلونة – 10 مساء – beIN Sports HD 1.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام أوساسونا، من الجولة السابعة والعشرين، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم الأحد.

 ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، فيما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ60 نقطة، بعدما حقق فوزًا أمام فياريال بهدفين لهدف مساء السبت.

ترتيب الدوري الإسباني قبل قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

1- ريال مدريد 60 نقطة
2- برشلونة 57 نقطة
3- أتلتيكو مدريد 56 نقطة
4- أتلتيك بيلباو 49 نقطة
5- فياريال 44 نقطة
6- ريال بيتيس 41 نقطة
7- ريال مايوركا 40 نقطة
8- سيلتا فيجو 39 نقطة
9- إشبيلية 36 نقطة
10- رايو فاليكانو 36 نقطة
11- جيرونا 34 نقطة
12- ريال سوسييداد 34 نقطة
13- خيتافي 33 نقطة
14- أوساسونا 33 نقطة
15- إسبانيول 28 نقطة
16- فالنسيا 28 نقطة
17- ديبورتيفو ألافيس 27 نقطة
18- ليجانيس 27 نقطة
19- لاس بالماس 25 نقطة
20- بلد الوليد 16 نقطة

 

 

 

 

 

 

 

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