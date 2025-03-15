سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ 4 ملايين جنيه فى بنها

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بالقليوبية تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والاتجار بها وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه.



ضبط مخدرات بـ 4 ملايين جنيه فى بنها

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (عنصران إجراميان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بجلب كمية من المواد المخدرة والإتجار بها، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بنها مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "17 كيلو جرام شادو، 15 كيلو جرام هيدرو، 6 كيلو جرامات هيروين، 3 كيلو جرامات حشيش، 2 كيلو جرام آيس" – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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