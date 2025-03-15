السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

ماكرون: أوروبا تعتزم إرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا دون موافقة روسيا

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت: "إن الدول الأوروبية قد ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا كقوات حفظ سلام ومدربين دون موافقة روسيا".

 

إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا 

وأضاف ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان": "إذا طلبت أوكرانيا أن تكون قوات حليفة على أراضيها، فليس لروسيا أن تقرر عكس ذلك أو معه".

وتابع: إن الدول الأوروبية ترغب في إرسال عدة آلاف من الأفراد من كل دولة إلى مناطق رئيسية لتنفيذ برامج تدريبية وإظهار دعم طويل الأمد.

 

قمة أوروبية غير رسمية لمناقشة الوضع في أوكرانيا

كما لم يستبعد الرئيس الفرنسي إرسال طائرات مقاتلة إضافية من طراز "ميراج" إلى كييف، فقال: "لا نستبعد إرسال طائرات مقاتلة إضافية، بما في ذلك من دول ثالثة تستخدمها".

وفي 2 مارس الجاري، عُقدت في لندن قمة أوروبية غير رسمية لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الجماعي الأوروبي. وبعد الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه سيتم بذل كل جهد ممكن لتشكيل تحالف من الدول الراغبة في حماية الاتفاقية المتعلقة بأوكرانيا وضمان السلام.

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أوكرانيا روسيا ماكرون الدول الأوروبية

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