نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد المقر الجديد لصندوق استصلاح الأراضي

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، مبنى صندوق استصلاح الأراضي بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقها العميد إيهاب أبو اليسر مدير عام الإسكان بالمحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة نحو رقمنة الجهاز الإداري للمحافظة.

حيثُ تفقّدت نائب محافظ الوادى الجديد، أعمال تطوير المقر التي شملت أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، تمهيدًا لانتقال العاملين وبدء العمل على النظام الجديد والتشغيل التجريبي للمقر الأسبوع المقبل.

في سياقٍ متصل التقت نائب المحافظ، بفريق عمل شركتي باراديس للذكاء الاصطناعي ومايكروسوفت، لمتابعة خطة تدريب العاملين بصندوق استصلاح الأراضي والإدارة المالية بالمحافظة وفق البروتوكول الموقع بين المحافظة والشركة، بحضور المهندس كريم الفرماوي مدير التسويق الرقمي بشركة باراديس، والمهندسة مونيكا ريمون والمهندس محمد يحيى مستشاري الشركة.

وأعربت نائب محافظ الوادى الجديد، عن تقديرها للمنحة المقدمة من شركة "مايكروسوفت" للمحافظة؛ لتطوير وميكنة الإدارة المالية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل المالي وتسهيل الإجراءات. مشيرةً لبدء المرحلة الثالثة من تفعيل بروتوكول التعاون، التي تتضمن تدريب العاملين بالصندوق والإدارة المالية على النظام الجديد اعتبارًا من الغد وعلى مدار الأيام القادمة، مؤكدة على أهمية هذه الخطوات في تطوير العمل الإداري بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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