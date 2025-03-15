إصابة 17 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

أصيب 17 عاملا زراعيا بينهم سيدات، منذ قليل، أثناء استقلالهم سيارة نقل بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الاسعاف الي موقع الحادث لنقل المصابين.

وكان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد تلقي بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل تقل عمالا أثناء توجههم لإحدى المزارع واسفر عن الحادث إصابة 17 شخصا وهم منصور ياسر شوقي – 14 عاما، صلاح عبدالرحمن السيد سالم – 44 عاما، السيد عبدالسميع طلبه علي – 42 عاما، ياسر شوقي حسن – 42 عاما، فاطمة عبداللطيف طلبة – 42 عاما، سارة ياسر شوقي – 14 عاما، عوض السيد عوض – 28 عام، محمد بركات عبدالجليل – 19 عاما، رئيسة عبدالرحمن طنطاوي – 60 عاما، أيمن سعيد عصر – 48 عام، عبدالرحمن مسعد عبد العال – 12 عاما، سماح عبدالصادق محمد – 45 عاما أميمة عبدالله محمد – 12 عاما سيد عبدالغني حسين – 36 عاما، السيد محمد سيد – 20 عاما، هاني محمود محمد – 30 عاما، صفاء علي هاشم – 38 عاما.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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