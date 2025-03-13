حنان مجدي تلتقي المتطوعين بمبادرة "حقّك بالميزان" بالوادى الجديد

عقدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا مع فريق متطوعي مبادرة "حقك بالميزان"، بحضور الدكتورة سلوى مصطفى مدير فرع حماية المستهلك بالمحافظة ومقرر اللجنة العليا للمبادرة، وأحمد هشام المشرف على فريق المتطوعين؛ لمتابعة أعمال المبادرة ومناقشة الشكاوى والعقبات التي تواجه المبادرة.

وأشادت نائب المحافظ بالجهود المبذولة من قبل فريق المتطوعين خلال الفترة الماضية، معربة عن تمنياتها بالمزيد من الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدة دورهم الهام في نشر الوعي بالمبادرة بين المواطنين وتلقي الشكاوى ورصد المشكلات لسرعة حلها.

كما أكدت على دور المحافظة في تنفيذ العديد من المبادرات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، والتي تعمل على توفير مختلف السلع الأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجهت نائب المحافظ بعقد لقاء أسبوعي مع الفريق لمناقشة الآراء والأفكار والرؤى الجديدة، بناءً على ما يتم رصده على أرض الواقع، وذلك بهدف تعزيز دور المبادرة بما يخدم المواطن ويحقق أفضل النتائج.

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد افتتاح معرض "بنت الواحات" بمركز شباب الخارجة

هذا وقد شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، افتتاح معرض "بنت الواحات" بمركز شباب الخارجة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 15 مارس الجاري، وذلك بحضور المهندس محمد وحيد مصطفى مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ومحمد فكري القائم بأعمال مدير عام الشباب والرياضة.

وأعربت نائب المحافظ عن إعجابها بتنوع المعروضات، كما أكدت دعم المحافظة لتحقيق هدف المعرض في دعم المرأة الواحاتية وتمكينها اقتصاديًا، من خلال توفير منصة لعرض وتسويق منتجاتها في المعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى إحياء الحرف اليدوية والتراثية التي تميز الواحات.

ويأتي هذا المعرض في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، ويشارك فيه 32 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والاستهلاكية، بما في ذلك المنتجات التراثية التي تعكس هوية الواحات.

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