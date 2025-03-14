"بالشلاليط والبونيات والأقلام"، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

شهد مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة مؤسفة، بقيام مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت بالاعتداء بالضرب المبرح على طالبتين بفناء المدرسة أمام زملائهن.

إحالة مدير المدرسة للتحقيق

وقرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إحالة مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت إلى التحقيق العاجل معه في واقعة الاعتداء الوحشي بالضرب على طالبتين بفناء المدرسة، وذلك في أول رد فعل سريع بعد انتشار فيديو للاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي.

التعدي بالأرجل وصفعهن بالأيدي أمام زملائهن من الطالبات

وانتشر فيديو لواقعة الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر اعتداء مدير المدرسة بالضرب المبرح على طالبتين في فناء المدرسة بالأرجل وصفعهن بالأيدي أمام زملائهن من الطالبات.

حيث فوجئت الطالبات بهجوم وحشي لمدير المدرسة بالإدارة التعليمية بشبراخيت، على زميلتين داخل فناء المدرسة، دون معرفة أسباب اعتداء المدير عليهن بالأيدي والأرجل.

انقسام الرواد ما بين غضبهم من تصرف مدير المدرسة

وأدى انتشار الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي الي انقسام الرواد ما بين غضبهم من تصرف مدير المدرسة بمحافظة البحيرة، وبين ما أعطى عذرا له لأسباب تتعلق بالتربية والعقاب.

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