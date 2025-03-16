الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

العثور على جثة شخص طافية بمياة النيل فى منشأة القناطر

انتشال جثة
انتشال جثة

شهدت منطقة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة حالة من الحزن عقب ظهور جثة طافية على سطح النيل، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جثة طافية بنيل منشأة القناطر

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة من انتشال جثة غريق من نهر النيل بمنشأة القناطر.

وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أنها لشاب يبلغ من العمر 17 سنة، مقيم محافظة القليوبية وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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