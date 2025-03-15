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اليوم، صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة

معاش تكافل وكرامة،
معاش تكافل وكرامة، فيتو

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت الموافق 15 مارس في صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة.

 

 ومن المقرر أن يتم صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة بزيادة 300 جنيه «منحة رمضان» لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، والتي أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، في وقت سابق في حزمة اجتماعية جديدة.

 

صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة صرف تكافل صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة حيث يصرف الدعم النقدي مع منتصف كل شهر جديد.

وذلك من خلال كافة ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

 

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.

صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة، فيتو
صرف تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 بالزيادة الجديدة، فيتو

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

 

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2025

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

 

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أكتوبر الجاري بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه، ويتم الصرف جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

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