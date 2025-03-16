فرق "100 مليون صحة" تقدم خدماتها لأكثر من 5788 مواطنا بالإسماعيلية (صور)

أعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أنه تم تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لأكثر من 5700 مواطن خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك .

تنفيذ توجيهات وزير الصحة

يأتى بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف العمل على حزمة المبادرات الرئاسية والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جانب من أعمال الفرق،فيتو

جانب من أعمال الفرق،فيتو

جانب من أعمال الفرق،فيتو

تواجد الفرق بصفة يومية

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن فِرق مبادرة 100 يوم صحة وفِرق التواصل المجتمعى تتواجد خلال الفعاليات التى تنظمها المحافظة.

كما تواصل إنتشارها يوميًا أمام دور العبادة، الأندية، وأماكن التجمعات وغيرها،وتقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر والاعتلال الكلوي) من خلال الفرق والعيادات الطبية المتنقلة وفرق التواصل المجتمعى،بالإضافة إلى التوعية بمبادرات صحة المرأة وصحة الأم والجنين بوحدات الرعاية الأساسية والمصالح الحكومية صباحًا.

جانب من أعمال الفرق،فيتو

جانب من أعمال الفرق،فيتو

جانب من أعمال الفرق،فيتو

اجمالى عدد المنتفعين

وأشارت الدكتورة هبة جودة منسق المبادرات الرئاسية إلى أن المبادرة قدمت خدماتها بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى لعدد 5788، صحة المرأة 5711، صحة أم وجنين 170، سمعيات 964، فضلا عن استمرار تقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة داخل المنازل؛للاستفاده بخدمات المبادره لكبار السن والغير قادرين على الحركة، وذلك بجميع مدن ومراكز محافظة الإسماعيلية.

جانب من أعمال الفرق،فيتو

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