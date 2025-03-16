الإسماعيلية تستقبل اليوم قافلة دعوية أزهرية

تستقبل محافظة الإسماعيلية، يوم السبت المقبل الموافق، القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.

مدة القوافل الدعوية

حيث تنطلق القافلة الدعوية السبت الموافق ٢٢ مارس الجاري، في محافظة الإسماعيلية وتستمر لمدة ٧ أيام حتى يوم السبت ٢٩ مارس ٢٠٢٥، من خلال عقد ندوات بمساجد مدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة بالإضافة إلى عقد الندوات بالمدارس، المقاهي، مراكز الشباب، دور الرعاية بالمحافظة.

قوافل الأزهر الدعوية،فيتو

أبرز محاور القوافل الدعوية

وجديرًا بالذكر، أن القوافل الدعوية التي سوف تستضيفها محافظة الإسماعيلية ستتناول الحديث عن: فضل شهر رمضان، الجوانب الإيمانية للصيام، وفضل العشر الأواخر، والثبات على الطاعة

قوافل الأزهر الدعوية،فيتو

محافظ الإسماعيلية يوجه بتيسير أعمال القوافل

ومن جانبه وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم.

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