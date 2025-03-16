ما هي متلازمة "غيلان باريه" المصاب بها يوسف عثمان بمسلسل أثينا؟

ظهر الممثل يوسف عثمان بمسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج وأعلن في الحلقة الأخيرة أنه مصاب بمتلازمة غيلان باريه.

متلازمة غيلان باريه

وتصدرت متلازمة غيلان باريه محركات البحث خلال الساعات الماضية بحثا عن أهم أعراضها

ومتلازمة غيلان باريه هي اضطراب عصبي ومرض مناعي ذاتي يصيب الجهاز العصبي المحيطي ويمكن أن تؤدي متلازمة غيلان باريه إلى وخز وضعف وشلل قد يستمر لأشهر أو سنوات.

غالبًا ما تظهر متلازمة غيلان باريه (GBS) بعد عدوى الجهاز التنفسي أو التهاب المعدة والأمعاء، المعروف باسم التسمم الغذائي.

وتبدأ الأعراض في غضون أيام أو أسابيع قليلة بعد العدوى.

تقدم " فيتو" أعراض متلازمة غيلان باريه وأسبابها وتشخيصها وطرق علاجها.

متلازمة غيلان باريه (GBS) هي مرض مناعي ذاتي نادر وخطير، يمكن أن يصيب أي جزء من الجهاز العصبي خارج الدماغ والحبل الشوكي. ويُسمى هذا الجهاز العصبي المحيطي بحسب Medical health news.

يتسبب هذا المرض المناعي الذاتي في مهاجمة الجهاز المناعي لمجموعات معينة من الخلايا السليمة وتدميرها وفي حالة متلازمة غيلان باريه، تهاجم أغلفة الميالين للأعصاب المحيطية.

تغطي أغلفة الميالين محاور الأعصاب.

يساعد الميالين هذه الامتدادات الطويلة والرفيعة من الخلايا العصبية على نقل الرسائل وفي بعض الحالات، تهاجم متلازمة غيلان باريه المحاور نفسها أيضًا.

يمنع هذا الضرر الأعصاب من إرسال معلومات معينة، مثل أحاسيس اللمس، إلى الحبل الشوكي والدماغ، وهذا يسبب شعورًا بالخدر بالإضافة إلى ذلك، لا يعود الدماغ والحبل الشوكي قادرين على نقل الإشارات إلى الجسم، مما يؤدي إلى ضعف العضلات.

يجب على أي شخص يصاب بوخز وضعف غير مبررين الحصول على رعاية طبية في أسرع وقت ممكن.

متلازمة غيلان باريه

أنواع متلازمة غيلان باريه

يمكن أن تتخذ متلازمة غيلان باريه أشكالًا متعددة.

يعد اعتلال الجذور العصبية الالتهابي الحاد المزيل للميالين النوع الأكثر شيوعًا من متلازمة غيلان باريه في الولايات المتحدة.

وعادة، يبدأ الضعف في الجزء السفلي من الجسم ويمتد تدريجيًا إلى مناطق أخرى.

ومن الأشكال النادرة الأخرى لمتلازمة غيلان باريه (GBS) الاعتلال العصبي المحوري الحركي الحاد، والذي يسبب ضعفًا مفاجئًا في الأطراف وصعوبة في التنفس أحيانًا.

وقد يصيب أعصاب الرأس، ومن الأشكال المشابهة لمتلازمة غيلان باريه الاعتلال العصبي المحوري الحركي الحسي الحاد، والذي يبدأ بتغيرات حسية، مثل الوخز أو التنميل.

تبدأ بعض الأنواع ببطء أكثر وتتضمن أعراضًا مستمرة في اعتلال الأعصاب المتعدد الالتهابي المُزيل للميالين المزمن، تتكرر فترات الضعف على مدى سنوات، أما في اعتلال الأعصاب الحركي متعدد البؤر، فيؤثر الضعف على عدة عضلات في منطقة محددة من إحدى الذراعين أو الساقين أو كلتيهما.

أعراض متلازمة غيلان باريه



غالبًا ما تبدأ أعراض متلازمة غيلان باريه في غضون 3 أسابيع من الإصابة، وعادةً ما تبدأ بوخز وضعف في القدمين واليدين أو ألم في الساقين أو الظهر وقد يعاني الأطفال من صعوبة في المشي.

متلازمة غيلان باريه

يبدأ الضعف أحيانًا في الجزء العلوي من الجسم، ولكنه عادةً ما يبدأ في أسفل الساقين وينتشر لأعلى وفي بعض الحالات، قد لا ينتشر إلى ما بعد الساقين.

إذا امتد الضعف إلى ما بعد الساقين، فقد يصاب الشخص بما يلي:

ضعف في جانبي الجسم

صعوبة في التنفس

ضعف في عضلات الذراعين

شلل في الجسم كله

يمكن أن تتفاقم الأعراض على مدار عدة ساعات أو أيام أو أسابيع.

إلى جانب ضعف العضلات والوخز، يمكن أن تؤدي التغيرات العصبية إلى:

مشاكل في الرؤية، بسبب ضعف عضلات العين

صعوبة في الكلام والمضغ والبلع

ألم شديد، خاصةً في الليل

مشاكل في التنسيق

تغيرات في معدل ضربات القلب أو ضغط الدم

مشاكل في الهضم والتحكم في المثانة



يحتاج أي شخص يعاني من هذه الأعراض إلى عناية طبية عاجلة وفي بعض الحالات، يفقد المصابون استخدام عضلاتهم، مما يؤدي إلى الشلل، كما يمكن أن تُشكل مشاكل التنفس والتغيرات القلبية الوعائية تهديدًا للحياة.

أسباب متلازمة غيلان باريه



لا تزال الأسباب الدقيقة لمتلازمة غيلان باريه غير واضحة، ولكنها غالبًا ما تحدث بعد الإصابة بعدوى وفي حالات نادرة، أُصيب بها أشخاص بعد تلقي التطعيم.

يمكن أن تصيب أي شخص، ولكن يبدو أن من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة.

أُصيب أشخاص بمتلازمة غيلان باريه بعد الإصابة بـ:

بكتيريا تسبب عدوى معوية وإسهالًا

فيروس إبشتاين بار، الذي يُسبب داء كثرة الوحيدات المعدية، أو الحمى الغدية

الفيروس المضخم للخلايا، الذي قد لا يُسبب أي أعراض

بكتيريا الميكوبلازما الرئوية، التي يُمكن أن تُصيب الجهاز التنفسي

فيروس زيكا، على الرغم من أن الباحثين لا يزالون يدرسون هذا الأمر

أكدت الدراسات أن العدوى الفيروسية والبكتيرية تغير طريقة تفاعل الجهاز المناعي مع الأعصاب الطرفية ويؤدي هذا إلى أن الجهاز المناعي يُخطئ في تحديد الميالين والمحاور العصبية على أنها مواد غريبة، فيستهدفها.

علاج متلازمة غيلان باريه



لا يوجد علاج شافٍ حاليًا لمتلازمة غيلان باريه، ولكن يمكن أن يساعد العلاج في السيطرة عليها.

أحد هذه الطرق هو العلاج بالغلوبولين المناعي، والذي يتضمن تلقي أجسام مضادة من متبرع عن طريق الوريد وقد يساعد هذا في تقليل الاستجابة المناعية الذاتية.

تبادل البلازما، والذي يتضمن سحب الدم وإرساله عبر جهاز يفصل البلازما عن خلايا الدم مما يزيل بعض الأجسام المضادة التي تهاجم الخلايا السليمة، ويسمح للجسم بتجديد بلازماه.

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