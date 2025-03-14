الجمعة 14 مارس 2025
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باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

الثعلبة، فيتو
الثعلبة، فيتو

نجح فريق بحثي في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة (Alopecia Areata)، وهو اضطراب مناعي ذاتي يؤدي إلى تساقط الشعر وظهور بقع صلعاء.

تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

وأكدت نتائج الدراسة فعالية سلسلة من الأدوية الأولية (prodrugs) تعتمد على مشتقات حمض الإيتاكونيك، المعروفة باسم "إيتاكونات" (itaconate).

والإيتاكونات هي مواد طبيعية ذات تأثيرات مضادة للالتهابات تعمل من خلال التفاعل مع الجهاز المناعي. ومع ذلك، فإن هذه المواد تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في صعوبة اختراقها للخلايا.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تمكن الفريق بقيادة الدكتور بافيل ماجر من معهد الكيمياء العضوية والكيمياء الحيوية في براغ (IOCB Prague)، بالتعاون مع مختبرات "باربرا سلاشر" و"لويس جارزا" في جامعة جونز هوبكنز، من التغلب على هذه العقبة من خلال تطوير أدوية أولية تتحول إلى الشكل الفعال داخل الجسم فقط.

تطوير أدوية أولية تتحول إلى الشكل الفعال داخل الجسم فقط

وقال الدكتور ماجر: "لقد قمنا بإعداد سلسلة من الأدوية الأولية، ويبدو أن اثنين منها على الأقل يتمتعان بفعالية عالية. أكدت الاختبارات على الفئران أن هذه المركبات تمتص جيدا وتطلق المادة الفعالة في الجلد بتركيز مناسب. وبالتالي، يمكن أن تمثل مشتقات الإيتاكونات طريقة جديدة تماما لعلاج الثعلبة".

وتعرف الثعلبة بأنها اضطراب مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى التهابها وتساقط الشعر وضعف نموه. وتؤثر هذه الحالة على نحو 2% من السكان، معظمهم من النساء، وهي ثاني أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعا بعد الصلع الوراثي.

وتعتمد العلاجات الحالية بشكل أساسي على الكورتيكوستيرويدات، والتي تأتي مع العديد من الآثار الجانبية.

اضطراب مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي بصيلات الشعر

وأثبت العلماء أن المواد الجديدة يمكن أن توفر راحة كبيرة للمرضى الذين يعانون من داء الثعلبة. وتستند هذه الدراسة إلى بحث سابق نشر عام 2022 في مجلة PNAS Nexus. وقد لاقى هذا الاكتشاف اهتماما كبيرا من شركة الأدوية SPARC، التي حصلت على ترخيص لتقنية الأدوية الأولية القائمة على الإيتاكونات.

وأحد المركبات التي تم تطويرها، وهو SCD-153، أثبت فعاليته عند استخدامه كمرهم موضعي في تخفيف الالتهاب، وحماية بصيلات الشعر، وتسريع نمو الشعر الجديد وفقا للاختبارات على الفئران. ويعمل هذا المركب عن طريق تحفيز انتقال بصيلات الشعر من حالة السكون إلى حالة النشاط. وقد بدأت شركة SPARC بالفعل في تجنيد المرضى لإجراء المرحلة الأولى من التجارب السريرية على هذا المركب الواعد.

وإذا أثبتت التجارب السريرية نجاحها، فقد تصبح هذه الأدوية متاحة في شكل أقراص قابلة للبلع، ما يجعلها أكثر ملاءمة للمرضى مقارنة بالعلاجات الموضعية الحالية. وهذا الاكتشاف يفتح آفاقا جديدة لعلاج الثعلبة البقعية، ويعد خطوة مهمة نحو تحسين حياة الملايين الذين يعانون من هذا الاضطراب المناعي الذاتي.

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الثعلبة داء الثعلبة علاج داء الثعلبة حمض الإيتاكونيك الإيتاكونات

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