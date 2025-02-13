الخميس 13 فبراير 2025
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اقتصاد

إندرايف للنقل الذكي توفر خدمات التأمين على السيارات للسائقين

إندرايف، فيتو
إندرايف، فيتو

أعلنت "إندرايف"، المنصة الرائدة عالميًا في مجال النقل الذكي والخدمات الحضارية، إبرام شراكة إستراتيجية مع احد الشركات الرائدة في خدمات الوساطة التأمينية في مصر، بهدف منح سائقي تطبيق اندرايف الأكثر تحميلًا في مصر، خصومات حصرية على خدمات التأمين على سياراتهم تصل إلى 10% من قيمة الخدمة.
 

يأتي ذلك في إطار تأكيد  إندرايف التزامها بتعزيز الخدمات المقدمة للسائقين، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، مما يسهم في تقديم تجربة فريدة من نوعها للعملاء، وفي ضوء هذه الاتفاقية، ويتوفر  لسائقي إندرايف أفضل العروض التأمينية الحصرية والمصممة خصيصًا لاحتياجاتهم، من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة عبر منصة "أمان ليك" الإلكترونية المبتكرة لإتمام وثيقة التأمين، مثل تحديد نوع السيارة، واختيار العرض المفضل، وتحميل المستندات المطلوبة وتحديد طريقة السداد.
 

وفي هذا السياق، قال  فادي سليمان رئيس شركة إندرايف في مصر: "إن التعاون الاستراتيجي  يمنح سائقي إندرايف  فرص واعدة وفوائد متعددة، عبر توفير عروض التأمين الحصرية والمخفضة، وهذا لا يعزز القيمة المضافة لشركة إندرايف فحسب، بل أيضًا يخلق تأثيرًا إيجابيًا في التجربة الشاملة للسائقين".
 

وأضاف سليمان: " يعد التأمين على السيارات بمثابة ركيزة أساسية لسائقي تطبيقات النقل التشاركي، ومن ناحية أخرى فإن توفير خيارات تضمن الجودة وبأسعار معقولة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في جذب المزيد من السائقين إلى إندرايف".

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