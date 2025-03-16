الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية: إنشاء 5 شبابيك جديدة بالمركز التكنولوجي بالخانكة

منال عوض وزيرة التنمية
منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فيتو
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بعد جولتها المفاجئة على المركز التكنولوجي لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية الإثنين الماضي ورصد عدد من المشكلات والملاحظات التي تواجه المواطنيين المترددين علي المركز والقضاء علي الازدحام   

تفاصيل زيارة وزيرة التنمية المحلية لمحافظة القليوبية.. منال عوض تتفقد المركز التكنولوجي بالخانكة.. وتضع حجر الأساس لحضانة متطورة للسيارات المضبوطة

منال عوض: تلقينا 5942 رسالة من المواطنين بالمحافظات تتضمن 621 شكوي

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تكليف فريق من وزارة التنمية المحلية بزيارة المركز التكنولوجي لمركز الخانكة لرصد كافة المشكلات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة وسريعة خاصة ما يتعلق بخدمات التصالح على مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء والخدمات المحلية المختلفة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، شملت إنشاء عدد (5) شبابيك جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين وإنهاء إجراءاتها في أسرع وقت وبسهولة ويسر، فضلًا عن توفير التجهيزات اللوجستية اللازمة، ومنها أجهزة كمبيوتر، طابعات، ماسحات ضوئية، وفلاشات، لدعم سير العمل داخل المركز، بالإضافة إلى دعم المركز بفريق فني متخصص من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيتواجد لمدة 10 أيام لحل أي مشكلات تقنية، وتوفير مدخلي بيانات إضافيين لدعم المركز لمدة شهر كامل، لتسريع عمليات إدخال البيانات وإنجاز الخدمات في وقت قياسي.

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الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية محافظة القليوبية مدينة الخانكة مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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