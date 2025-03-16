وفاة طالب متأثرًا بجراحه على أيدي 3 أشخاص بالقليوبية

لقي طالب يدعى عبد الله إيهاب أبو صالح، مقيم بمينة شبين القناطر بحافظة القليوبية مصرعه على أيدي 3 أشخاص إثر خلافات بينهم بسبب احتكاكه بسيارة والد أحدهم فقاموا بالتربص له وضربوه بقطعة رخام أودت بحياته، بعد مكوثه في العناية المركزة لمدة 45 يوما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.



مصرع شخص علي يد 3 اخرين بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بمصرع طالب يدعى عبدالله إيهاب، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وجرى على الفور نقل الطالب للمستشفى،وتبين أنه مصاب بقطع بشريان في المخ وتم حجزة بالعناية المركزة وتوفي بعد 45 يوما بالعناية المركزة.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، جار ضبطهم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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