سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تخلصت ربة منزل بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية من أولادها خنقًا، حيث تبين من التحقيقات الاولية ان المتهمة مريضة نفسيًا.

سيدة تقتل أبناءها الـ3 بالقليوبية

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بمعاينة مكان الحادث والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا بمصرع 3 أبناء بمنطقة أبوزعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة والدتهم لمرورها بحالة نفسية وأنها تعاني من مرض نفسي.

وجرى نقل الجثامين المشرحة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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