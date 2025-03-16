إحسان الترك، من الأدوار الثانوية لقلوب الجماهير بأكثر من 100 عمل درامي

رحل عن عالمنا مساء أمس الفنان إحسان الترك، عمر ناهز الـ 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث واجه الراحل العديد من الظروف الصحية والمادية الصعبة قبل وفاته وأضطر إلى ملازمة الفراش قبل نقله إلى المستشفى في أخر أيامه.

بدايات مشوار إحسان الترك الفنية

بدأ إحسان الترك مشواره الفنى في بداية الألفينيات من خلال مشاركات ثانوية رفقة نجوم الصف الأول على رأسهم: الزعيم عادل إمام، يسرا، إلهام شاهين، ليلي علوي وغيرهم الكثير، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، لتتجاوز الـ 30 فيلما، و100 عمل درامي.

أدى الترك أدوارا ثانوية اقتصرت على مشاهد وجمل قليلة، وانحصر ظهوره فى البداية على أدوار البيزنس مان أو مدير شركات والأدوار ذات الطابع الواحد، فلعلى الرغم من قلة الأدوار وتشابهها إلا أنه استطاع أن يخطف الأنظار إليه بقوة وأصبح مطلوبا فى مطلع الألفية الثانية من شركات الإنتاج.

كما أصبح سفيرًا للنوايا الحسنة في أمريكا، والدكتوراة الفخرية من جامعة نيوكاسل في إنجلترا.

ومن أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية التي شارك فيها إحسان الترك: العصيان- يوميات السلكاوي- فيلم معالي الوزير- سحر العيون- بركان الغضب - العمة نور- تيتو - خالتي فرنسا- الباحثات عن الحرية- عريس من جهة أمنية- على نار هادئة- بوحه - أولاد الشوارع- الإمام المراغي - قضية نسب - وش إجرام- مرجان أحمد مرجان حدائق الشيطان - قلب ميت - أسمهان - فى ايد امينة - سوق الخضار - يتربي فى عزو - الشبح - طباخ الريس - ومسلسل “الملك فاروق”.

حقيقة تخلى أحمد العوضي عن إحسان الترك

وتعد آخر أعمال إحسان الترك في موسم دراما رمضان كان مسلسل “جعفر العمدة”، كما كان من المقرر أن يشارك الترك في مسلسل “فهد البطل” في هذا الموسم الرمضاني 2025 ولكنه قد كشف سابقًا عن حقيقة تخلي الفنان أحمد العوضي عنه، بعد طلبه العمل معه في مسلسله.

إحسان الترك يكشف لفيتو حقيقة بيع عفش بيته

وسبق وتحدث الراحل إحسان الترك خلال حوار سابق مع فيتوعن ظروفه الصعبة التي كان يمر بها قبل وفاته

وقال في تصريح خاص لـ “فيتو”:" أنا بدأت أبيع عفش بيتي ومفيش حد من الزملاء بيسأل عليا ".

وأضاف إحسان الترك:" خلال الفترة الماضية كنت مشاركا في مسرحية عرضت في المملكة العربية السعودية لمدة 15 يوما، والأجر الذي تقاضيته منها سددت به جزءا من ديوني، ولكن الأمور كلها صعبة، عشان كدا أنا بحاول أبيع عفش بيتي..الواحد يعمل إيه؟ أنا مبقتش صغير عشان أروح أشتغل في شركة أو محل أو غيره".

وأكمل إحسان الترك قائلا:" أنا في سن الشباب كنت مهاجر لما يقرب من 26 عاما، وعند عودتي لمصر من جديد دخلت في عدة مشاريع، ولكني خسرت علشان مكنتش فاهم".

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