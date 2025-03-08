السبت 08 مارس 2025
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ثقافة وفنون

إحسان الترك يدخل العناية المركزة بعد تراجع حالته الصحية

احسان الترك
احسان الترك

تدهورت الحالة الصحية، للفنان إحسان الترك، مؤخرًا ودخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

 

في هذا السياق، تداول الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك، ظهر فيه الفنان إحسان الترك، على سرير العناية المركزة ومتصل بجهاز الأكسجين. 

 

وكانت أحدث أعمال إحسان الترك الفنية هو مشاركته في فيلم تاج لـ الفنان تامر حسني، الذي تم عرضه عام 2023.

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

 

الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

 

وفي شهر أكتوبر 2024، قال الفنان إحسان الترك، إن فكرة النجم الأوحد في العمل الفني تسهم في فشله؛ لتحكمه وسيطرته وهيمنته المطلقة في كل كبيرة وصغيرة تخص الفيلم أو المسلسل.

 

وأضاف الترك خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،: "الفرق بين الفن في الزمن الجميل وما يشهده الواقع الحالي، هو أن المنتج زمان كان فنانا، واليوم أصبح تاجرا".

 

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