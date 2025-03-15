إحسان الترك قبل وفاته: بعت عفش بيتي والزملاء لا يسألون عني| فيديو

رحل عن عالمنا الفنان إحسان الترك، وذلك بعد صراع مع المرض طوال الأيام الماضية، ودخل على إثره العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وسبق وتحدث الراحل إحسان الترك خلال حوار سابق مع فيتوعن ظروفه الصعبة التي كان يمر بها قبل وفاته

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وقال الفنان إحسان الترك في تصريح خاص لـ(فيتو):" أنا بدأت أبيع عفش بيتي ومفيش حد من الزملاء بيسأل عليا ".

وأضاف إحسان الترك:" خلال الفترة الماضية كنت مشاركا في مسرحية عرضت في المملكة العربية السعودية لمدة 15 يوما، والأجر الذي تقاضيته منها سددت به جزءا من ديوني، ولكن الأمور كلها صعبة ،عشان كدا أنا بحاول أبيع عفش بيتي..الواحد يعمل إيه؟ أنا مبقتش صغير عشان أروح أشتغل في شركة أو محل أو غيره".

وأكمل إحسان الترك قائلا:" أنا في سن الشباب كنت مهاجر لما يقرب من 26 عاما ، وعند عودتي لمصر من جديد دخلت في عدة مشاريع، ولكني خسرت علشان مكنتش فاهم".

حصل إحسان الترك على منصب سفير النوايا الحسنة في أمريكا، وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة نيوكاسل في إنجلترا، بدأ مسيرته الفنية في عمر متأخر من خلال مشاركات ثانوية رفقة نجوم الصف الأول على رأسهم الزعيم عادل إمام، يسرا، إلهام شاهين، ليلي علوي وغيرهم الكثير.

أدى الترك أدوارا ثانوية اقتصرت على مشاهد وجمل قليلة، وانحصر ظهوره فى البداية على أدوار البيزنس مان أو مدير شركات والأدوار ذات الطابع الواحد.

على الرغم من قلة الأدوار وتشابهها إلا أنه استطاع أن يخطف الأنظار إليه بقوة وأصبح مطلوبا فى مطلع الألفية الثانية من شركات الإنتاج مما جعله يُشارك فى ثلاثين فيلما وقرابة ال100 مسلسل درامي.

أبرز الأعمال فى السينما والتليفزيون

ومن أبرز أعماله الدرامية والسينمائية: العصيان- يوميات السلكاوي- فيلم معالي الوزير- سحر العيون- بركان الغضب- العمة نور- تيتو- خالتي فرنسا- الباحثات عن الحرية- عريس من جهة أمنية- على نار هادئة- بوحه- أولاد الشوارع- الإمام المراغي- قضية نسب- وش إجرام- مرجان أحمد مرجان حدائق الشيطان- قلب ميت- أسمهان- فى ايد امينة- سوق الخضار - يتربي فى عزو- الشبح- طباخ الريس- ومسلسل “الملك فاروق”.

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