الأحد 16 مارس 2025
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تعليم دمياط تحتفل باليوم العالمي للرياضيات (صور)

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط يكرم أماني الشهاوي موجه عام الرياضيات

شهدت محافظة دمياط احتفالًا مميزًا باليوم العالمي للرياضيات، حيث نظمت مديرية التربية والتعليم حفلًا بعنوان "الرياضيات في سبيل عالم أفضل" على مسرح مدرسة دمياط الثانوية العسكرية،وذلك  تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط.

فعاليات متنوعة ومواهب طلابية على مسرح الثانوية العسكرية بدمياط
فعاليات متنوعة ومواهب طلابية على مسرح الثانوية العسكرية بدمياط

 

عروض إبداعية واستعراضات متميزة

 

تضمن الحفل فقرات شعرية وإبداعية متنوعة، استعرض خلالها الطلاب مواهبهم الفريدة في مادة الرياضيات، بالإضافة إلى فقرات استعراضية مميزة من براعم رياض الأطفال.

اليوم العالمي للرياضيات.. اختيار اليونسكو ودلالة يوم "باي"

 

 

وأكدت أماني الشهاوي، القائم بأعمال موجه عام الرياضيات، أن منظمة اليونسكو اختارت يوم 14 مارس للاحتفال بهذا اليوم، تقديرًا لأهمية الرياضيات ودورها البارز في بناء عالم أفضل.

ويُعرف هذا اليوم أيضًا بـ "يوم باي"، حيث يوافق 3/14، وهو الرقم التقريبي للثابت الرياضي باي (π)، الذي يعد واحدًا من أهم الثوابت الرياضية في علم الفيزياء.

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