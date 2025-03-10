الإثنين 10 مارس 2025
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تعليم دمياط تحصد المركز الثالث في دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية

تعليم دمياط يحصل
تعليم دمياط يحصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية

حقق تعليم دمياط إنجازًا متميزًا بحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في دوري المكاتب التنفيذية، وذلك تحت رعاية ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ورائد عام اتحاد طلاب مدارس دمياط.

مدرسة الإمام ناصف الثانوية تحصل علي المركز الاول

 

وقد تألقت مدرسة الإمام ناصف الثانوية بنات التابعة لإدارة الزرقا التعليمية بحصولها على هذا المركز، بعد أن كانت قد حققت المركز الأول على قطاع دمياط. وقد جرت التصفيات النهائية للمسابقة في مبنى الاتحاد العام للطلاب بالعجوزة.

وقد عبر ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن سعادته بهذا الإنجاز، وقدم التهنئة للمدرسة والطلاب الفائزين على هذا المركز المشرف.

اهتمام تعليم دمياط بالأنشطة الطلابية

 

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد على اهتمام تعليم دمياط بالأنشطة الطلابية، وحرصه على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم في مختلف المجالات.

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