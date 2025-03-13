وكيل تعليم دمياط يكرم رئيس قسم النشرات لبلوغها سن التقاعد

كرّم ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عزة مختار غراب، رئيس قسم النشرات بديوان المديرية، بحضور السيدة منى رضوان، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة طوال فترة عملها، بمناسبة بلوغها السن القانوني للتقاعد.

وكيل تعليم دمياط يكرم رئيس قسم النشرات وإشادة وتقدير لمسيرتها المهنية



أعرب الأستاذ ياسر عمارة عن شكره وتقديره للأستاذة عزة مختار غراب، مشيدًا بتفانيها في العمل وأدائها المتميز طوال مسيرتها المهنية، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها المستقبلية.



من جانبها، عبّرت الأستاذة عزة مختار غراب عن امتنانها لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أنها ستظل تحمل في قلبها كل الحب والتقدير لزملائها في العمل، الذين شاركتهم سنوات من العطاء والجهد.

مسيرة حافلة في خدمة التعليم



وخلال التكريم، أكدت منى رضوان أن عزة مختار غراب لها تاريخ طويل في خدمة التعليم، حيث عُرفت بإخلاصها وتفانيها في أداء مهامها، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في العمل الإداري والتربوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.