الخميس 13 مارس 2025
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وكيل تعليم دمياط يكرم رئيس قسم النشرات لبلوغها سن التقاعد

وكيل تعليم دمياط
وكيل تعليم دمياط يكرم رئيس قسم النشرات

كرّم  ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عزة مختار غراب، رئيس قسم النشرات بديوان المديرية، بحضور السيدة منى رضوان، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وذلك تقديرًا لجهودها المتميزة طوال فترة عملها، بمناسبة بلوغها السن القانوني للتقاعد.

 

وكيل تعليم دمياط يكرم رئيس قسم النشرات وإشادة وتقدير لمسيرتها المهنية


أعرب الأستاذ ياسر عمارة عن شكره وتقديره للأستاذة عزة مختار غراب، مشيدًا بتفانيها في العمل وأدائها المتميز طوال مسيرتها المهنية، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها المستقبلية.


من جانبها، عبّرت الأستاذة عزة مختار غراب عن امتنانها لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أنها ستظل تحمل في قلبها كل الحب والتقدير لزملائها في العمل، الذين شاركتهم سنوات من العطاء والجهد.

مسيرة حافلة في خدمة التعليم


وخلال التكريم، أكدت  منى رضوان أن  عزة مختار غراب لها تاريخ طويل في خدمة التعليم، حيث عُرفت بإخلاصها وتفانيها في أداء مهامها، مما جعلها نموذجًا يُحتذى به في العمل الإداري والتربوي.

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